As principais notícias do dia 03/06/2020

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus

Taxa de desemprego aumenta para 6,1% na Alemanha

Alemanha libera viagens para países europeus

Suécia começa a questionar sua estratégia contra pandemia

Brasileiros vão participar deteste da vacina contra covid-19

Leia mais

MUNDO

Itália inicia reabertura ao turismo

Há três meses praticamente isolado, o país que já foi epicentro da pandemia de covid-19 tenta retomar setor-chave para a economia. Fronteiras com a União Europeia são reabertas, mas ainda há receio entre turistas. Leia mais

França lança "Brigadas Covid" para combater a pandemia

Projeto foi baseado em experiência no Haiti para erradicar a cólera. Mas novo sistema encontra resistência não só de entidades médicas como também de ONGs, devido à preocupação com a proteção de dados pessoais. Leia mais

Alemão é suspeito por desaparecimento de Madeleine

Homem de 43 anos, condenado por vários crimes sexuais, vivia no Algarve quando a menina britânica desapareceu em 2007. Investigadores alemães tratam caso como homicídio e chegaram a suspeito após denúncia. Leia mais

"Antifa" é centro de debate há um século na Alemanha

Movimento que Trump ameaçou declarar terrorista nasceu no período entreguerras e nunca desapareceu totalmente da cena alemã. Hoje, ele se associa a diferentes causas, o que torna difícil uma definição precisa. Leia mais

BRASIL

Governo destina verba publicitária a canais de conteúdo inadequado

Relatório da CPMI das Fake News aponta que governo veiculou propaganda em sites que promovem jogo do bicho, fanpages do presidente, páginas bolsonaristas que propagam notícias falsas e até um canal do YouTube em russo. Leia mais

Coluna Tropiconomia: Pandemia deve derrubar a classe média brasileira

Apesar da crise, o imenso mercado de consumo do país o mantinha atraente para investidores. Só que isso é passado: os brasileiros vão ficar mais pobres, escreve o colunista Alexander Busch. Leia mais

__________________

Assistir ao vídeo 01:43 Compartilhar Cortina do abraço permite reencontros em asilo em São Paulo Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3dDEd Cortina do abraço permite reencontros em asilo em São Paulo

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter