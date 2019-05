As principais notícias do dia 03/05/2019

Uma ilha de Moçambique depois do ciclone Kenneth

Abrigo improvisado

No momento, Njamu Shabani mora com a família nesta cabana improvisada. Ela espera que o governo lhe envie ajuda em breve. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, visitou a ilha após a passagem do ciclone e prometeu apoio aos moradores, mas tudo se dá de forma muito lenta.