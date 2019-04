As principais notícias do dia 03/04/2019

BRASIL

O negacionismo histórico como arma política

Está em curso no Brasil um revisionismo, com base na manipulação de fatos. Ele vai além do "nazismo de esquerda". Leia mais

[Coluna] Piorar, sempre pode

Bolsonaro deturpa a história com fins políticos. Assim, ele mina a imagem de um país que até agora era símbolo de convivência pacífica, escreve Astrid Prange. Leia mais

Lufthansa retoma voo direto entre São Paulo e Munique

Empresa alemã havia suspendido a rota entre as duas cidades em outubro de 2016 devido à crise brasileira. Leia mais

AMÉRICA LATINA

A ponte que simboliza o drama dos venezuelanos

Ponte na fronteira com Colômbia foi bloqueada pelo regime de Maduro. Mas venezuelanos, em desespero, encontram caminhos. Leia mais

Venezuelanos rompem bloqueio em ponte com Colômbia

Situação na fronteira entre Venezuela e Colômbia se deteriora com a alta do rio Táchira e inundação de rotas alternativas. Leia mais

Regime retira imunidade parlamentar de Guaidó

Assembleia Nacional Constituinte, dominada por chavistas, aprova medida contra autodeclarado presidente interino. Leia mais

MUNDO

Otan celebra 70 anos em meio a crise e desavenças internas

Fundada na Guerra Fria, organização transatlântica enfrenta hoje questionamentos de Trump, para quem EUA pagam a conta. Leia mais

E se Trump fechar a fronteira com o México?

Isso pode acontecer a qualquer momento, mesmo diante das advertências de que as perdas econômicas seriam enormes. Leia mais

Chicago elege sua primeira prefeita negra

Jurista Lori Lightfoot, que se apresentou como outsider, derrota a também negra e democrata Toni Preckwinkle com 73,8%. Leia mais

Brunei oficializa pena de morte por sexo gay e adultério

Vários países e grupos de direitos humanos condenam implementação ainda mais rígida da sharia no sultanato. Leia mais

EUROPA

Alemanha e França lançam aliança de multilateralistas

Berlim e Paris veem a cooperação internacional ameaçada e querem fortalecê-la com uma nova frente. Leia mais

Twitter bloqueia campanha eleitoral do governo francês

Rede social alega ter seguido a legislação contra a disseminação de notícias falsas. Leia mais

UE rejeita apelo de May para adiar o Brexit novamente

Juncker insiste que 12 de abril é o prazo final para que o Parlamento britânico aprove acordo e evite divórcio caótico. Leia mais

NATUREZA

Rússia mantém cem baleias e orcas em "cadeia"

Ambientalistas temem pela saúde dos animais, que estão há meses confinados sob condições estressantes. Leia mais

