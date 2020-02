As principais notícias do dia 03/02/2020

SAÚDE

Coronavírus supera mortes causadas pela SARS na China

Mortes pelo surto do novo coronavírus na China sobem para 361 e passam número de falecimentos devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), em 2002. Vírus derruba mercado chinês em reabertura após feriado. Leia mais

Como diferenciar uma gripe comum do novo coronavírus?

Febre, tosse e fadiga: com sintomas semelhantes, pode ser difícil saber diferenciar o novo coronavírus de gripe ou resfriado comuns. Confira o que costuma ou não caracterizar infecções pelo vírus. Leia mais

BRASIL

Polícia Federal livra Flávio Bolsonaro de dois crimes

PF diz não ter identificado indícios de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em inquérito sobre declaração de bens e negociações de imóveis feitas pelo senador. Conclusões diferem das de investigação do MP. Leia mais

MUNDO

O alto custo da carne barata na Alemanha

Agricultores e ambientalistas estão irritados com baixos preços de alimentos pagos por redes alemãs de supermercados. Nos últimos meses, governo foi alvo de protestos de produtores e quer desenvolver política mais justa. Leia mais

Como funcionam as primárias de Iowa?

Com método de votação pouco convencional, caucus no estado do Meio-Oeste americano é considerado um importante termômetro para as eleições presidenciais. Antes do grande evento, voluntários buscam convencer indecisos. Leia mais

Dezenas de coalas são sacrificados após destruição de habitat na Austrália

Vários animais que viviam em área explorada por madeireira morreram, e cerca de 80 estão sendo tratados por ferimentos e fome. Governo abriu investigação para achar os culpados. Espécie enfrenta risco de extinção. Leia mais

Os mais belos parques nacionais da Europa Triglav: orquídeas e edelvais O Monte Triglav dá nome ao único parque nacional da Eslovênia. A origem do termo, que significa "três cabeças", é contestada. Alguns o atribuem aos três picos da montanha, enquanto outros afirmam que assim era chamada uma divindade eslava que tinha seu trono no cume. Se for este o caso, ela tinha uma vista espetacular das florestas nas encostas e dos prados cobertos de flores.

Os mais belos parques nacionais da Europa Bialowieza: a floresta mais antiga Protegido durante séculos como área de caça dos monarcas poloneses e russos, o Parque Nacional Bialowieza possui a última floresta virgem de planície da Europa. Sob a tutela da realeza, os bisões nativos da região foram caçados até a sua extinção, no início do século 20. Mais tarde, eles foram reintroduzidos, e diversos rebanhos podem ser vistos agora na região.

Os mais belos parques nacionais da Europa Suíça saxônica: romantismo alemão O Parque Nacional da Suíça Saxônica está localizado na fronteira alemã com a República Tcheca. Numa inspiração à criatividade, pode-se seguir os passos dos pintores românticos alemães que retrataram os esculturais rochedos. O Malerweg, ou "rota dos pintores", consiste em 12 mil quilômetros de trilhas, que levam a colunas de arenito, penhascos e cânions.

Os mais belos parques nacionais da Europa Etna: o monstro sob a montanha Na mitologia grega, Tifão, pai de todos os monstros, batalhou com Zeus até ser aprisionado sob o Monte Etna. A lava que borbulha no vulcão mais ativo da Europa faz crer que Tifão ainda espera para realizar sua vingança. Mas os vulcões também proporcionam solos férteis, o que faz com que o Parque Nacional do Etna tenha algumas das paisagens mais exuberantes da Sicília.

Os mais belos parques nacionais da Europa Plitvice: lagos e cachoeiras Mais de um milhão de turistas viajam todos os anos até o Parque Nacional de Plitvice, na Croácia, para visitar os 16 lagos interligados por cachoeiras e as rochas calcárias de travertino, esculpidas em degraus ondulantes.

Os mais belos parques nacionais da Europa Tatra: ursos e águias As Montanhas Tatra, parte da cadeia dos Cárpatos, abrigam parques nacionais entre a Polônia e a Eslováquia. Ursos pardos, linces, lobos, camurças e marmotas compõem a fauna de suas densas florestas e planícies alpinas. As majestosas aves de rapina, como a águia-pomarina, talvez tenham as melhores vistas dos picos elevados e lagos reluzentes.

Os mais belos parques nacionais da Europa Loch Lomond e Trossachs: paisagens épicas Walter Scott escreveu ali seu poema "Lady of the lake". O Loch Lomond e o Parque Nacional Trossachs servem de inspiração para obras épicas. Águias voam rente à superfície de seus vários lagos em busca de salmões, enquanto cabanas da Idade do Ferro, menires, um cemitério viking e restos das crannogs – ilhas artificiais – contam lendas do passado distante da Escócia.

Os mais belos parques nacionais da Europa Gran Paradiso: refúgio do íbex alpino Gran Paradiso foi o primeiro parque nacional da Itália, fundado em 1920 para proteger o íbex alpino, que estava à beira da extinção. Hoje, os visitantes têm boas chances de ver o animal nas planícies elevadas do parque. O abutre-barbudo, reintroduzido cem anos após o último exemplar da espécie ter sido abatido, em 1912, se encaminha para ser mais um sucesso da restauração da história do local. Autoria: Ruby Russell



