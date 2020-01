As principais notícias do dia 03/01/2020

MUNDO

Morte de comandante iraniano por EUA abalará Oriente Médio?

Após poderoso general iraniano ser morto em ataque americano, especialistas preveem escalada das tensões entre Washington e Teerã, e um possível alastramento para outros países do Oriente Médio, sobretudo o Iraque. Leia mais

Morto pelos EUA, general era herói no Irã

Qassim Soleimani era considerado a segunda pessoa mais poderosa de seu país. As operações secretas no exterior coordenadas por ele foram decisivas para o aumento da influência iraniana no Oriente Médio. Leia mais

"É impossível o Irã não responder à morte de Soleimani"

Especialista questiona se governo americano calculou potencial de conflito no Oriente Médio ao decidir matar o mais poderoso general iraniano e teme uma guerra total entre EUA e Teerã. Leia mais

Violência de gênero no Uruguai, um problema cultural enraizado

Presidente declara emergência nacional após três feminicídios no Natal. Especialistas apreciam a decisão, porém criticam a falta de medidas concretas. Em 2017, país teve a 8º maior taxa de feminicídios da América Latina. Leia mais

BRASIL

Magistrados federais defendem juiz de garantias

Em carta, 50 juízes e desembargadores federais argumentam que modelo garante a "imparcialidade" e a "legalidade" do processo. Ministro da Justiça, Sergio Moro, foi contra mudança incluída no pacote anticrime. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Clima agrava incêndios na Austrália

Autoridades alertam para piora das condições climáticas, com ventos fortes e aumento do calor, enquanto país atinge recorde de evacuações. Mais de 480 milhões de animais teriam morrido devido às chamas, diz estudo. Leia mais

A vida de um floco de neve Inverno no país das maravilhas O delicado ranger sob os sapatos quando se faz o primeiro passeio na neve, a tranquilidade contemplativa que o esplendor branco irradia. Em dezembro, o mais tardar no Natal, todo europeu torce pela chegada da primeira neve. No entanto uma paisagem invernal não é só bonita à distância: vista bem de perto, a neve revela um universo à parte.

A vida de um floco de neve Beleza delicada A neve, que nada mais é do que uma forma de precipitação meteorológica, compõe-se de inumeráveis cristais de gelo. As delicadas estruturas se formam nas camadas altas e frias da atmosfera, quando uma gotícula d'água congela, ou vapor se condensa em torno de um núcleo, por exemplo, partículas de poeira ou de ferrugem. A temperatura deve circular entre -4 e -20 graus centígrados.

A vida de um floco de neve No início são seis arestas Sob essas condições, a viagem dos flocos de neve em direção ao solo pode começar. No início, as minúsculas estruturas medem 0,1 milímetro e sua forma básica é sempre um cristal de gelo em foma de placa com seis arestas. Isso se deve à estrutura cristalina hexagonal das moléculas de água.

A vida de um floco de neve Do cristal ao floco Comumente os cristais contêm numerosas ramificações, denominadas dendritos. Lembrando estrelas, eles são considerados o típico cristal de neve. Quando uma grande quantidade deles se une, formam-se os flocos de neve.

A vida de um floco de neve Trajetória de uma hora O cristal de gelo precisa de quase uma hora em seu trajeto da nuvem ao solo. Em temperaturas mais altas, acima de -5 graus centígrados, e alta umidade do ar, formam-se flocos maiores; em temperaturas mais baixas e ar seco, por exemplo nos polos, a neve.cai em forma de agulhas ou plaquinhas.

A vida de um floco de neve Nem tão brancos assim No entanto, a brancura das paisagens invernais não passa de uma ilusão. Pois a neve, composta de água incolor congelada, não é realmente branca. São os cristais de neve que lhe dão essa aparência: as diversas arestas, pontas e superfícies atuam como micro-espelhos, que refletem a luz branca do sol.

A vida de um floco de neve Efeito purpurina Por outro lado, a cintilação da neve recém-caída é bem real, e não uma ilusão. Como os flocos repousam levemente uns sobre os outros, as pontas e arestas dos cristais podem refletir a luz, como minúsculos espelhos. Autoria: Hannah Fuchs



