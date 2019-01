As principais notícias do dia 03/01/2019

O legado incontestável de Michael Schumacher

Jogador de futebol apaixonado

Não somente nos pedais, mas também no gramado Michael Schumacher prova ter muito talento nos pés. Torcedor do Colônia e jogador apaixonado, ele participa de partidas com famosos, sempre fazendo bonito com a bola. Quando passa o Natal em sua casa em Trysil, na Noruega, chega mesmo a treinar e jogar com o time de terceira liga Nybergsund IL.