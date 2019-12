As principais notícias do dia 02/12/2019

Dez doces motivos para gostar do Advento

Bem modelado

O biscoito Spekulatius tem origem no Baixo Reno, Holanda e Bélgica. Em moldes de madeira, a massa ganha a típica forma com motivos sobretudo campestres. Antes de ir ao forno, os biscoitos são retirados das formas. Estampado com a imagem do Papai Noel, Spekulatius é um presente típico do dia de São Nicolau, a quem se atribui a figura do bom velhinho. Moldes históricos são peças de colecionador.