As principais notícias do dia 02/11/18

Burgos imperdíveis na Europa

Castelo Tintagel, Reino Unido

Não restou muito do antes imponente Castelo de Tintagel. Mas quando, no crepúsculo, as ondas quebram sobre o promontório na costa oeste da Cornualha, e as ruínas desse burgo ignoram vento e clima, os orgulhosos Cavaleiros da Távola Redonda em torno do rei Artur parecem não estar longe. Segundo a lenda, esse é o local de nascimento do lendário soberano.