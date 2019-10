As principais notícias do dia 02/10/2019

BRASIL

Queimadas diminuem, mas Amazônia segue ameaçada

Dados do Inpe mostram que os focos de incêndio na Floresta Amazônica estão diminuindo. Para especialistas, contudo, governo não está agindo para combater as estruturas criminosas que estão por trás da destruição. Leia mais

Salles deixa Alemanha sem obter concessões do governo Merkel

Berlim diz a ministro que só vai rever suspensão de repasse milionário para projetos na Amazônia quando tiver garantia de "que o dinheiro será bem investido". Em agosto, Bolsonaro disse que "não precisava" do valor. Leia mais

MUNDO

Johnson apresenta proposta de acordo sobre o Brexit

Oferta enviada à UE propõe eliminar controverso backstop ao manter Irlanda do Norte alinhada a normas do bloco. Premiê britânico diz que essa é sua concessão final e que conduzirá divórcio mesmo sem acordo. Leia mais

Quem são os "amigos" de Trump na Ucrânia?

"Tenho muitos amigos ucranianos", disse o líder americano em polêmica conversa telefônica com Volodymyr Zelensky, presidente da antiga república soviética. A DW examinou sobre quem Trump poderia estar falando. Leia mais

Os desafios dos repatriados do "Estado Islâmico" no Kosovo

Milhares de apoiadores estrangeiros do grupo jihadista estão detidos em campos curdos na Síria. A maioria dos países europeus se recusa a repatriá-los, mas o Kosovo está trazendo seus cidadãos de volta para casa. Leia mais

Um ano depois, assassinato de Khashoggi segue impune

Morte do jornalista saudita completa um ano com questões em aberto. Assassinos não foram condenados, e as principais figuras na investigação até agora escaparam de um julgamento em Riad, questionado internacionalmente. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: A insustentável hesitação de Lucien FavreDesde 2018, o suíço Lucien Favre comanda a equipe do Borussia Dortmund. Com fama de hesitante e obcecado pelos aspectos táticos, o treinador tem a missão de levar o clube ao título da temporada 2019/2020 da Bundesliga. Leia mais

As mais belas estações de trem da Europa O melhor da Bélgica A Estação Central de Antuérpia é uma das mais impressionantes estações de trem do mundo. Em 2009, ela foi eleita pela revista americana "Newsweek" a quarta estação mais bonita do mundo. Ela foi construída entre 1895 e 1905.

As mais belas estações de trem da Europa Haja vidro A Estação Central de Berlim não poderia ser mais diferente da de Antuérpia. Vidro é a principal característica da construção, que foi finalizada em 2005. Ela está localizada no lugar da antiga estação Lehrter, que foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. A Estação Central de Berlim pode até estar na capital alemã, mas não é a estação mais movimentada da Alemanha.

As mais belas estações de trem da Europa A mais movimentada da Alemanha A estação de trem alemã que recebe o maior número de passageiros é a de Hamburgo. Cerca de 450 mil pessoas passam pela estação central da cidade a cada dia, o que faz dela a segunda mais movimentada da Europa. A estação também liga a Dinamarca à Europa Central – passageiros podem pegar um trem de alta velocidade de Hamburgo a Copenhague.

As mais belas estações de trem da Europa Conectando o continente A estação de trem Gare du Nord, em Paris, é a mais movimentada da Europa. Com uma circulação anual de 190 milhões de pessoas, é também a estação mais movimentada do mundo fora do Japão. A Gare du Nord tem trens diretos para Bélgica, Alemanha, Holanda e Reino Unido.

As mais belas estações de trem da Europa O outro lado do canal Da estação mais movimentada da Europa, é possível ir diretamente ao centro financeiro do continente, Londres, – mais precisamente, à estação St Pancras. Ela foi inaugurada em 1868, mas o prédio neogótico passou por uma reforma no valor de centenas de milhões de dólares e se tornou um marco da capital britânica.

As mais belas estações de trem da Europa Rumo ao leste A Estação Budapest-Nyugati (Estação do Oeste de Budapeste) foi construída pela Eiffel Company, empresa fundada pelo responsável por desenhar a Torre Eiffel, em Paris. É uma das três estações de trem mais importantes da capital da Hungria.

As mais belas estações de trem da Europa No coração da Croácia Em croata, "Zagreb Glavni Kolodvor" significa Estação Central de Zagreb. É a maior estação da capital da Croácia e foi inaugurada em 1892. Autoria: Chiponda Chimbelu (ce)



