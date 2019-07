As principais notícias do dia 02/07/2019

MUNDO

Líderes da UE indicam ministra alemã para chefiar Comissão Europeia

Aliada de Merkel e titular da Defesa, Ursula von der Leyen pode se tornar primeira mulher a presidir o Executivo da UE se tiver seu nome aprovado pelo Parlamento do bloco. Premiê belga é indicado para o Conselho Europeu. Leia mais

Protestos marcam primeira sessão do novo Parlamento Europeu

Na primeira sessão da nova legislatura, eurodeputados do Partido Brexit viram as costas durante execução do hino da União Europeia, e separatistas catalães protestam diante do Parlamento. Leia mais

Acordo entre Mercosul e UE enfrenta resistência na França

Governo francês diz "não estar pronto" para ratificar pacto comercial. Sindicatos e políticos do país criticam o tratado, temendo prejuízos, por exemplo, pelas diferenças nos padrões de qualidade entre os blocos. Leia mais

Capitã alemã presa após ajudar migrantes é libertada

Justiça italiana decide não renovar prisão da ativista Carola Rackete, que desafiou autoridades do país e aportou navio com refugiados em Lampedusa. Segundo juíza, capitã de 31 anos cumpriu "seu dever salvando vidas". Leia mais

O movimento que reavivou a sociedade civil em Hong Kong

Milhões têm saído às ruas da região semiautônoma contra uma polêmica lei de extradição. Enquanto resiste à intervenção de Pequim, o movimento sem líder fez a população despertar: "Ficaremos unidos e não desistiremos." Leia mais

Hungria põe setor científico sob controle do governo

Parlamento aprova reestruturação controversa da Academia de Ciências húngara, transferindo institutos para novo órgão controlado por Budapeste. Acadêmicos criticam medida e temem pelo fim da livre pesquisa no país. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha indenizará cônjuges de sobreviventes do Holocausto

Até agora, pagamentos a judeus que sobreviveram ao nazismo cessavam quando estes morriam, deixando viúvos e viúvas sem importante fonte de renda. Dezenas de milhares de cônjuges devem ter direito a benefício. Leia mais

BRASIL

Ex-ministros alertam para colapso da área da ciência sob Bolsonaro

Dez ex-titulares da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação criticam cortes orçamentários no atual governo e apontam risco de "retrocesso sem paralelo" na área, que classificam de essencial ao desenvolvimento do país. Leia mais

ONU pede ao Brasil explicações sobre esvaziamento de órgão antitortura

Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura afirma ter acionado autoridades nacionais para compreender decisão de Bolsonaro e assegurar que o mecanismo brasileiro de prevenção esteja apto a funcionar de modo efetivo. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Parlamento da Áustria aprova banir o glifosato

Lei para proibir todos os usos do herbicida no país recebe apoio tanto de social-democratas quanto de liberais e populistas de direita. Produto desenvolvido pela Monsanto foi apontado como cancerígeno em estudos. Leia mais

"Há um ciclo de envenenamento por agrotóxicos entre Brasil e Europa"

Acordo de livre-comércio entre Mercosul e UE levanta questão sobre os impactos para os consumidores. Segundo pesquisadora da USP, químicos exportados da Europa para o Brasil já retornam ao prato dos europeus. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: De prisioneiro de guerra a herói na terra da rainha

Ex-paraquedista da Força Aérea nazista, Bert Trautmann transformou-se em lendário goleiro do Manchester City e contribuiu para o restabelecimento das boas relações entre ingleses e alemães no pós-guerra. Leia mais

