As principais notícias do dia 02/06/2020

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus:

França reabre cafés e restaurantes, mas impõe limites

Nova Zelândia poderá remover restrições antes do previsto

Fórmula 1 reinicia temporada na Europa, mas sem a presença do público

Pior ainda está por vir na América Latina, alerta OMS

MUNDO

Protestos antirracistas e o desmonte do sonho americano

Tumultos tomam conta de dezenas de cidades americanas expondo a frustração com a profunda desigualdade social do país. Presidente Donald Trump aproveita a situação para tentar ganhar pontos com seu eleitorado. Leia mais

Análise: A retórica "trumpesca" contra a imprensa e seus adeptos no Ocidente

Enquanto Trump demoniza a mídia, Bolsonaro manda repórteres calarem a boca. Com sua retórica, presidentes alimentam a divisão social e a violência. Jornalistas estão cada vez mais sob fogo – também em países europeus. Leia mais

Opinião: Europa precisa refletir sobre seu próprio racismo

"Morar na Alemanha não é um alívio", escreve o jornalista da DW Chiponda Chimbelu, ao analisar a reação europeia ao assassinato de George Floyd nos EUA. Segundo ele, falta sensibilização sobre o racismo no continente. Leia mais

Há um ano, morte de político escancarava extremismo de direita na Alemanha

Assassinato do político conservador Walter Lübcke forçou o governo alemão a reconhecer ameaça ultradireitista no país. Nova comissão interministerial promete medidas concretas contra extremismo e racismo. Leia mais

BRASIL

Nove em cada dez brasileiros apoiam lei para combate às "fake news"

Pesquisa Ibope mostra que maioria é a favor de que empresas de mídia social sejam mais atuantes no combate a notícias e perfis falsos. Senado analisa projeto de lei sobre o tema. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: Futebol e política se misturam sim senhor

Em vez de punir jogadores que se manifestaram em campo após a morte de George Floyd, a Federação Alemã de Futebol deveria reconhecer que a luta contra o racismo é infinitamente maior do que regras disciplinares. Leia mais

