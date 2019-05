As principais notícias do dia 02/05/2019

Da Vinci gênio, também da anatomia

Medicina inútil

O artista toscano é também o primeiro a descobrir o apêndice, no fim do intestino grosso. Na época, muitos morriam da "dor do lado", tratada simplesmente com óleo de rícino, que na verdade não tinha qualquer efeito positivo. Só em 1735 um médico londrino realiza a primeira extirpação bem-sucedida de um apêndice supurado.