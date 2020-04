As principais notícias do dia 02/04/2020

MUNDO

Coronavírus pode arrastar consigo economias emergentes

Pandemia ainda está no começo nos países em desenvolvimento e emergentes, mas sinais de que eles serão fortemente afetados já são visíveis. Leia mais

Itália lança programa de ajuda psicológica para quarentena

A epidemia de covid-19 gera desgastes e estresse aos italianos, que vivem há semanas sob isolamento rígido. Leia mais

Grécia põe campo de refugiados em quarentena após infecção

Autoridades confirmam 20 infecções por coronavírus. Exames foram feitos após mulher que deu à luz ter testado positivo. Leia mais

Celebridades promovem doações para combater pandemia

No Brasil e no exterior, famosos fazem doações para ajudar os mais vulneráveis em meio à crise do coronavírus. Leia mais

BRASIL

MP permite cortes de até 70% do salário e suspensão de contratos

Para diminuir efeitos negativos na economia por pandemia, governo quer autorizar reduções e suspensão, com compensação. Leia mais

Evangélicos fazem coro com Bolsonaro e negam riscos do coronavírus

Muitos pastores apoiam discurso que minimiza a pandemia. Várias igrejas seguem abertas, mas maioria dos fiéis prefere ficar em casa. Leia mais

Análise: Huawei conquista vitória importante no Brasil

Brasil libera participação da empresa chinesa no leilão de 5G. Decisão é fiasco para Trump. Leia mais

SAÚDE

Coronavírus: os tipos de máscaras e o quanto são eficazes

Cada vez mais pessoas usam máscaras, e alguns países já as tornam obrigatórias. Mas proteção eficaz depende de vários fatores. Leia mais

_____________

Assistir ao vídeo 02:10 Compartilhar Cães farejadores podem ajudar a detectar covid-19 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3aMcH Cães farejadores podem ajudar a detectar covid-19