As principais notícias do dia 02/04/2019

BRASIL

Bolsonaro encerra visita a Israel com polêmica sobre nazismo

Após visita a museu do Holocausto, presidente reforça visão contestada por historiadores de que nazismo foi de esquerda. Leia mais

Temer vira réu na Lava Jato por corrupção e peculato

Bretas aceita duas denúncias contra o ex-presidente por desvios de verbas da Eletronuclear em obras na usina de Angra 3. Leia mais

Paris terá espaço público com nome de Marielle Franco

Conselho Municipal aprova moção sobre homenagem à vereadora. Anúncio foi comemorado pela prefeita da capital francesa. Leia mais

AMÉRICA LATINA

Supremo da Venezuela quer retirar imunidade parlamentar de Guaidó

STJ pede que Assembleia Constituinte, controlada pelo governo, levante imunidade do parlamentar, acusando-o de desacato. Leia mais

"Venezuela não pode ficar presa na dicotomia Guaidó-Maduro"

Ex-assessor de Chávez afirma que nem Guaidó representa toda oposição nem Maduro reúne todos os chavistas. Leia mais

MUNDO

UE afirma que Brexit sem acordo é cada vez mais provável

Com nova rejeição no Parlamento britânico, crescem chances de Reino Unido sair de forma abrupta no dia 12 de abril. Leia mais

Fome extrema atinge mais de 113 milhões no mundo

Relatório apresentado pela União Europeia, FAO e PAM destaca que o problema afeta principalmente o continente africano. Leia mais

Cólera já atinge mais de mil pessoas em Moçambique

Média de infecções após passagem do ciclone Idai é de 200 por dia. Número de mortos na catástrofe sobe para quase 600. Leia mais

Apesar de conquistas, "Abiymania" perde força na Etiópia

Abiy Ahmed está no poder há um ano. No exterior, ele é celebrado como reformador. Mas lista de desafios é longa. Leia mais

Filhos de Khashoggi recebem "mesada" da Arábia Saudita

Jornal revela que herdeiros do jornalista saudita assassinado ganharam casas milionárias, além de US$ 10 mil mensais. Leia mais

ESPORTE

[Coluna] Rivais em campo, mas unidos contra a extrema direita

Torcidas de grandes clubes de futebol alemão, como Bayern e Dortmund, erguem a voz pela convivência pacífica. Leia mais

SAÚDE

Autistas podem ser empregados exemplares

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, empresas se dão conta das vantagens de contratar portadores do transtorno. Leia mais

