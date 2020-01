As principais notícias do dia 02/01/2020

MUNDO

A misteriosa fuga de Carlos Ghosn do Japão

Ex-chefe da Nissan-Renault escapa da prisão domiciliar e voa para o Líbano. Agentes revistam a residência do magnata em Tóquio, a Interpol emite mandado de prisão, e supostos envolvidos na fuga são presos na Turquia. Leia mais

Incêndios florestais devastam sudeste da Austrália

Governo autoriza evacuação em massa de cidades costeiras, onde milhares de turistas e moradores estão isolados pelas chamas. Aumento do calor deve agravar condições durante os próximos dias. Leia mais

Direita se alia aos verdes para governar na Áustria

Coalizão inédita no país visa tanto a proteção do clima quanto das fronteiras. Tema da imigração é visto como provável ponto de atrito entre o ÖVP, do jovem líder conservador Sebastian Kurz, e o Partido Verde. Leia mais

ALEMANHA

A era Merkel está chegando ao fim

A chanceler que atravessou sucessivas crises, sem que o país perdesse a estabilidade, vive seu ocaso. Contrariando várias previsões, ela continua no poder, como bastião em meio à desconfiança nas democracias ocidentais. Leia mais

Três mulheres teriam causado fogo em zoológico na Alemanha

Mãe e filhas admitem ter lançado cinco "balões chineses" no Ano Novo. Elas têm entre 60 e 30 anos e disseram que não imaginavam que os objetos poderiam provocar uma tragédia. Mais de 30 animais morreram em incêndio. Leia mais

ECONOMIA

Airbus ultrapassa Boeing e se torna maior fabricante de aviões

Empresa europeia entrega mais de 863 aeronaves em 2019 e tira a liderança da rival americana Boeing, que enfrenta grande crise após dois acidentes com o 737 MAX. Leia mais

Quase metade da energia da Dinamarca já é eólica

País atinge recorde e obtém dos ventos 47% de toda a energia gerada em 2019. Dinamarqueses começaram a investir pesado no setor na década de 1970. Leia mais

Opinião: Brasil precisa de mais reformas para crescer

As perspectivas estão melhorando. Mas governo e Congresso têm que implementar reformas no atual período legislativo. Só assim o país poderá crescer mais que 2,5% ao ano em longo prazo, opina Alexander Busch. Leia mais

