As principais notícias do dia 01/11/18

BRASIL

A escolha de Moro

O juiz que ajudou a mandar Lula para prisão e que disse que nunca iria para a política aceita "superministério" da Justiça no governo Bolsonaro. Uma decisão que alimenta questionamentos a sua conduta. Leia mais

"Governo Bolsonaro será uma incógnita"

Diretor da Fundação Konrad Adenauer no Brasil diz que vitória foi resultado de frustração profunda dos brasileiros com política e que respeito à democracia é fator-chave na cooperação com Alemanha e UE. Leia mais

Coluna Cartas do Rio: A insanidade das sacolas plásticas no Brasil

Ir ao supermercado no Rio não é só um exercício de paciência: o uso de sacolas plásticas chega a ser fascinante, de tão abusivo. Leia mais

MUNDO

Trump enfrenta seu primeiro teste nas urnas

No meio do mandato presidencial, o sistema americano prevê eleições legislativas. Elas servem para renovar parte do Congresso e como um referendo sobre o atual governo. Tradicionalmente, o partido no poder sai derrotado. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Brasil e mais quatro países abrigam 70% do que resta de natureza intocada

Estudo aponta que ainda há áreas livres dos impactos humanos em apenas um quarto da Terra, grande parte delas concentradas em cinco países. Leia mais

"A natureza não tem voz, precisa de advogados"

Cogitadas por Bolsonaro, fusão de ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, falta de controle sobre desmatamento e saída do Acordo de Paris podem ser desastre para o Brasil, afirma especialista alemão. Leia mais

______________

Berlim em miniatura A quadriga de perto Cenários na proporção de 1:24 reproduzem fatos históricos e anedotas em torno da capital alemã, desde a Idade Média até os dias atuais. Uma das atrações da cidade em miniatura Little Big City, que fica junto à torre de televisão na praça Alexanderplatz, é a quadriga do Portão de Brandemburgo.

Berlim em miniatura Marlene, Albert e o "velho Fritz" O mundo em miniatura se ocupa não só de grandes momentos da história de Berlim, mas também de suas personalidades famosas. Exemplos são o rei da Prússia Frederico, o Grande, a atriz e cantora Marlene Dietrich, que nasceu e foi enterrada na cidade, e o Nobel de Física Albert Einstein, que viveu por 18 anos em Berlim, até a ascensão dos nazistas ao poder.

Berlim em miniatura Anos dourados Os dourados anos 1920 foram uma época deslumbrante em Berlim. Se de um lado, havia depressão e desemprego; de outro, luxo e glamour da classe rica chamavam a atenção. Já naquela época, os repórteres fotográficos tinham bastante trabalho.

Berlim em miniatura Incêndio do Reichstag No minimundo sobre Berlim não poderia faltar o emblemático incêndio do Reichstag, em 1933. O incêndio é considerado um fato crucial para o estabelecimento da Alemanha nazista.

Berlim em miniatura Cidade dividida Há muitas representações do pós-guerra, como o famoso pronunciamento do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1963, diante da prefeitura do bairro Schöneberg. Em plena Guerra Fria e em vista da Berlim dividida, ele disse, em alemão: "Ich bin ein Berliner" (Eu sou um berlinense!).

Berlim em miniatura Lanchonete famosa Também não poderia faltar uma representação da famosa lanchonete Konnopke’s Imbiss, na confluência das ruas Schönhauser Allee e Eberswalder Straße. Ela é considerada a primeira na então ainda Berlim Oriental a servir, em 1960, a famosa salsicha currywurst. A lanchonete ainda existe, no mesmo local.

Berlim em miniatura As noites em Kreuzberg Um bairro lendário no oeste de Berlim é Kreuzberg. Em volta da praça Heinrichplatz reuniam-se boêmios nos anos 1980. Entre os muitos clubes e bares deste bairro, está o SO 36, à esquerda na foto. Na realidade, no entanto, ele não fica ali, e sim virando a esquina, na rua Oranienstraße.

Berlim em miniatura Margot e Erich Honecker Até sua renúncia em 1989, Erich Honecker foi um dos mais poderosos políticos da então Alemanha Oriental. Na foto, o boneco dele e da esposa, Margot. Ao fundo, a réplica do Palácio da República, local onde funcionava a Câmara do Povo. Por causa dos exageros na iluminação, também era chamado "loja dos lustres de Honecker". O prédio foi destruído em 2008.

Berlim em miniatura Quase como na vida real Uma peculiaridade das miniaturas sobre a história de Berlim é que muitos berlinenses emprestaram suas histórias e a própria fisionomia para as réplicas. É o caso de Sunny Müller, que no dia 9 de novembro de 1989 foi com a mãe até o Portão de Brandemburgo, onde alguém as ajudou a subir no Muro.

Berlim em miniatura Berlim em uma hora A exposição Little Big City (pequena cidade grande) foi concebida de forma a que o visitante leve, em média, uma hora para ver tudo. Os prédios e as figuras feitos em uma impressora 3D são complementados por documentações sonoras e vídeos. A mostra é um bom programa para turistas, mas também para os moradores de Berlim. Autoria: Andreas Kirchhoff (rw)



______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter