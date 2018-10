As principais notícias do dia 01/10/18

Os dez menores países do mundo

#3: Nauru

Com cerca de 9,5 mil habitantes e 21,3 km², Nauru é a menor república do planeta. A ilha situada no sul do Pacífico, próxima à linha do Equador, tornou-se independente da Austrália em 1968. No ano passado, o Estado insular recebeu mais de mil refugiados. Organizações de direitos humanos reportaram, no entanto, ataques regulares contra os migrantes.