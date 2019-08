As principais notícias do dia 01/08/2019

BRASIL

Bolsonaro muda composição da Comissão de Mortos e Desaparecidos

Mudança ocorre após colegiado emitir documento que atesta culpa do Estado pela morte do pai do atual presidente da OAB, alvo de ataques de Bolsonaro. Nova composição inclui militares e políticos do PSL. Leia mais

Deltan encorajou que Lava Jato investigasse Toffoli, apontam mensagens

Diálogos atribuídos a procuradores revelados pelo Intercept sugerem que coordenador da força-tarefa incentivou colegas a investigar ministro do STF, que era encarado como adversário disposto a frear operação. Leia mais

Em meio à crise, Paraguai cancela acordo com Brasil sobre Itaipu

Negociado em sigilo, polêmico acordo, que aumentava custo de energia para o Paraguai, causou crise política e ameaçou presidente paraguaio com processo de impeachment. Fim do pacto recebe aval do governo brasileiro. Leia mais

Lei que proíbe burca e niqab em locais públicos entra em vigor na Holanda

Além de véus islâmicos, nova legislação atinge quem usar acessórios que cubram o rosto, como capacetes. Partido islâmico promete pagar multas e algumas autoridades admitem que será difícil aplicar a norma. Leia mais

Os africanos que cruzam a América Latina para chegar aos EUA

Cada vez mais refugiados africanos percorrem vários países latinos em uma fuga que chega a custar até 6.500 dólares. No caminho, sofrem assaltos e são extorquidos por traficantes de pessoas e policiais corruptos. Leia mais

Embaixador dos EUA critica veto de Berlim a missão no Golfo

Diplomata condena recusa a pedido de Washington por envio de força naval a Estreito de Ormuz. Governo alemão descarta medida, dizendo preferir aliviar as tensões com o Irã. Leia mais

Poloneses celebram os 75 anos do Levante de Varsóvia

Após cinco anos de repressão e terror, em 1º de agosto de 1944 os habitantes da capital da Polônia se insurgiram contra a ocupação nazista. O desfecho trágico da rebelião ainda marca as relações teuto-polonesas. Leia mais

Mais antigo da Alemanha, zoo de Berlim completa 175 anos

Desde 1844 o parque reflete as condições sociais de cada época. Além de animais, lá também já foram expostos "povos exóticos" na época colonial. Gorila Bobby e o urso-polar Knut tornaram-se parte da memória da cidade.Leia mais

Dez razões para visitar Varsóvia Palácio da Cultura e Ciência A paisagem urbana da Varsóvia moderna cresceu em torno do Palácio da Cultura e Ciência, construído em 1955. Com 230 metros de altura, ele ainda é o prédio mais alto da Polônia. Como relíquia da era stalinista, ele é um símbolo da opressão, mas também um dos cartões-postais de Varsóvia. A plataforma de observação no 30° andar do arranha-céu oferece a melhor vista da cidade.

Dez razões para visitar Varsóvia Fachadas decoradas Localizada no centro histórico da capital polonesa, esta casa remonta ao século 13. Na entrada, um busto retrata um príncipe negro: por isso o edifício se chama "Pod Murzynkiem" ou "Sob o Negro", o que indica que os donos eram comerciantes que atuavam no exterior. No entorno da praça do mercado (Rynek Starego Miasta), muitos dos edifícios do século 17 foram reconstruídos após a Segunda Guerra.

Dez razões para visitar Varsóvia Praça do Castelo – Plac Zamkowy No centro histórico também se encontra a Praça do Castelo, com a estátua de bronze do rei Sigismundo 3° sobre a Coluna de Sigismundo, de 22 metros de altura e datada de 1644, como também o Palácio Real, que foi reconstruído após a Segunda Guerra. Ambos são símbolos da ascensão de Varsóvia no século 16. Na década de 1980, a Cidade Velha foi elevada a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

Dez razões para visitar Varsóvia Mercado centenário – Hala Koszyki O que era o mercado da cidade há mais de cem anos transformou-se num ponto de encontro de gourmands e hipsters, com restaurantes, lojas e bares. Os moradores de Varsóvia esperaram por mais de dez anos para que o espaço fosse reaberto em 2016. Hoje, hordas de visitantes acorrem a "Hala Koszyki", que abre de 8h até meia-noite.

Dez razões para visitar Varsóvia Museu da História dos Judeus Poloneses Até 1939, Varsóvia tinha a maior comunidade de judeus da Europa. Essa história pode ser vista hoje no Polin, museu localizado no antigo Gueto de Varsóvia, que com mais de 40 mil prisioneiros foi o maior gueto judaico da ocupação nazista na Europa. Um levante contra a deportação foi brutalmente debelado em maio de 1943 pelos nazistas. Em 2016, o prédio ganhou o Prêmio de Museu Europeu do Ano.

Dez razões para visitar Varsóvia Biblioteca da universidade Os novos edifícios do Centro de Ciências Copérnico (Centrum Nauki Kopernik) e da biblioteca da universidade são representativos de Varsóvia como cidade universitária. Além dos três milhões de livros, a edificação também oferece um grande parque e um terraço-jardim que é aberto ao público. Ali os estudantes fazem piqueniques, namoram e praticam caminhadas.

Dez razões para visitar Varsóvia Homenagem a David Bowie No bairro de Żoliborz, o artista Dawid Celek criou um painel de parede em homenagem ao músico britânico David Bowie, morto em 2016. Na década de 1970, Bowie fez uma visita breve à cidade que o inspirou a escrever a canção "Warszawa". Nesta empena da rua Marii Kazimiery, Bowie olha para os admiradores através de um desenho do Palácio da Cultura e Ciência, com o clássico visual de Ziggy Stardust.

Dez razões para visitar Varsóvia Museu Fryderyk Chopin A vida e a obra do compositor e pianista franco-polonês Frédéric ou Fryderyk Chopin (1810-1849) podem ser vivenciadas neste museu na capital polonesa, que também possui um famoso piano Pleyel, em que o músico gostava de tocar. Aos oito anos, Chopin fez sua primeira apresentação pública no Palácio Radziwill de Varsóvia. No Parque Lazienki, três concertos grátis o homenageiam todos os domingos.

Dez razões para visitar Varsóvia Um olhar em retrospecto Até a Segunda Guerra, Varsóvia era considerada umas das cidades mais belas da Europa. As bombas alemãs destruíram quase toda a sua paisagem histórica urbana. Na internet, é possível passear virtualmente através de desenhos, maquetes e fotos de edifícios que não existem mais. Tais passeios virtuais pela cidade desaparecida também são ofertados no parque de miniaturas Województwa Mazowieckiego.

Dez razões para visitar Varsóvia Estádio Nacional de Varsóvia Construído para o Campeonato Europeu de Futebol, em 2012, o Estádio Nacional (Stadion Narodowy) brilha como uma coroa às margens do rio Vístula. Ele tem uma capacidade para 60 mil espectadores. A Ponte Poniatowski liga a margem esquerda urbanizada à margem direita, conhecida por suas praias virgens e que está se tornando uma área popular entre artistas e turistas. Autoria: Ille Simon (ca)



