As principais notícias do dia 01/07/2019

BRASIL

Os turbulentos primeiros seis meses do governo Bolsonaro

Atritos com Congresso, disputa por poder e poucos resultados marcaram o primeiro semestre de Bolsonaro no comando do país. Para analistas, natureza impulsiva do presidente é contraproducente. Leia mais

"Com Bolsonaro, política externa se tornou uma caixa de surpresas"

Em seis meses, governo Bolsonaro provocou ruptura na política externa, marcada por distanciamento do multilateralismo e imprevisibilidade. Mudança gerou preocupação na comunidade internacional, avalia cientista político. Leia mais

MUNDO

Irã viola limite de urânio estabelecido por acordo nuclear

Agência internacional confirma que Teerã cumpriu ameaça e quebrou regras estabelecidas em pacto de 2015. Governo iraniano diz que signatários europeus ofereceram muito pouco para convencer país a desistir do plano. Leia mais

Manifestantes invadem sede do Legislativo em Hong Kong

Grupo bloqueia ruas, derruba barreiras e ocupa por três horas prédio parlamentar em ato pró-democracia. Confrontos com forças de segurança deixam feridos. Protesto marca aniversário do retorno de Hong Kong à China. Leia mais

Japão retoma caça comercial de baleias

Após três décadas, país asiático reabre oficialmente temporada de caça do animal para fins comerciais. Enquanto ativistas criticam, especialistas dizem que retomada pode selar o fim da indústria baleeira japonesa. Leia mais

Opinião: Um passeio despreocupado no campo minado da Coreia do Norte

Se, do seu jeito anticonvencional, Donald Trump tiver obtido com sua visita um avanço real no conflito da Península Coreana, então vai merecer o reconhecimento do mundo, opina Alexander Freund. Leia mais

EUA negam intenção de diminuir pressão sobre Coreia do Norte

Reportagem do jornal "New York Times" apontou que governo Trump cogita sugerir que os norte-coreanos suspendam programa nuclear em vez de eliminá-lo completamente. Casa Branca rechaçou que esteja considerando esse plano. Leia mais

Opinião: Sea-Watch 3, provocação desnecessária de ambos os lados

Após prisão de capitã alemã que aportou navio com migrantes em Lampedusa, Salvini reforça seu discurso soberanista. No fim, ações de protesto como essa servem antes às forças anti-imigração, opina Bernd Riegert. Leia mais

Venezuela anuncia "normalização” das relações com Alemanha

Regime de Nicolás Maduro diz que revogou expulsão de embaixador alemão em Caracas. Relações entre países ficaram estremecidas após Berlim reconhecer líder opositor como presidente interino. Leia mais

ALEMANHA

Coluna Checkpoint Berlim: Berlim, cidade sem religião

Mais de 60% dos moradores de Berlim são ateus. Cristãos são o segundo maior grupo, seguidos de muçulmanos e judeus. Mesmo sem religião, capital alemã é uma cidade solidária e que respeita as diferenças.Leia mais

Incêndio florestal ameaça detonar munições da Segunda Guerra

Bombeiros evacuam vilarejos e lutam contra as chamas no leste da Alemanha. Fogo, que já atingiu mais de 400 hectares de floresta, se aproxima de terreno onde há toneladas de explosivos da antiga marinha nazista. Leia mais

______________

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Dinamarca: 'Arbejdsglæde' A palavra "arbejdsglæde" descreve a alegria que os dinamarqueses sentem em relação ao trabalho. O termo não existe somente em dinamarquês, mas também em sueco e em norueguês. Nos países nórdicos, obviamente, ter satisfação pessoal com o próprio trabalho é considerado mais importante que um salário alto ou uma carreira brilhante.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Irlanda: 'Suaimhneas croi' Os irlandeses têm uma palavra própria para felicidade – não para o trabalho, mas mais para definir o momento em que um longo dia de trabalho finalmente chega ao fim. Esse sentimento de profunda satisfação que domina alguém quando se finaliza uma tarefa importante é expressado pelo termo gaélico "suaimhneas croi", que tem algo a ver com paz e coração.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Espanha: 'Sobremesa' Se você quer ser bem visto por um espanhol, nunca deveria encerrar uma refeição logo depois que a comida acaba. Na Espanha, as pessoas apreciam a "sobremesa", que significa passar muito tempo tomando um café ou um digestivo depois de comer. Essa atividade pode até durar mais do que o próprio jantar, por exemplo.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Suécia: 'Gökotta' Acordar de manhã cedo para escutar os pássaros é o que os suecos chamam de "gökotta". O termo é composto por "gök", que significa cuco, e "otta", que significa "matutino". Segundo os suecos, essa atividade traz um sentimento profundo de felicidade e alegria às pessoas durante o dia todo.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Noruega: 'Utepils' Assim que os dias ficam mais longos e as pessoas começam a aproveitar os primeiros raios de sol após um longo inverno, um fenômeno curioso pode ser observado na Noruega. Gente de todas as idades (que podem beber legalmente) sai para aproveitar o clima bom e beber uma "utepils", ou "cerveja externa", consumida do lado de fora. Para os noruegueses, é um momento de alegria muito especial. Autoria: Antje Binder (rk)



______________