As principais notícias do dia 01/03/2019

AMÉRICA LATINA

O próximo round da luta de poder na Venezuela

Maduro abriu o novo assalto com sua ameaça de prender Guaidó quando este retornar ao país. Leia mais

EUA e Rússia falham em aprovar resoluções sobre Venezuela na ONU

Rússia e China bloqueiam proposta dos EUA para pedir novas eleições. Já os russos não conseguiram reunir votos para sua própria resolução. Leia mais

BRASIL

Justiça libera Lula para ir ao velório do neto

Detalhes da decisão não foram divulgados. Neto do ex-presidente morreu aos 7 anos em decorrência de meningite meningocócica. Governo do Paraná cede aeronave para levar petista a São Paulo. Leia mais

Queiroz quebra o silêncio

Pela primeira vez, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo pessoal do presidente da República oferece à Justiça explicações sobre as suspeitas de corrupção que pairam sobre ele. No depoimento, ele tenta livrar os chefes. Leia mais

MUNDO

A estrela da luta pelo clima na Europa tem 16 anos

A menina sueca que um dia decidiu faltar aula para se sentar em frente ao Parlamento em protesto contra mudanças climáticas hoje inspira um movimento em vários países europeus. Na Alemanha, ela é recebida como pop-star. Leia mais

Sem alarde, Otan eleva presença no Mar Negro

Com aumento da presença naval no mar interior entre Europa e Ásia, Aliança Atlântica manda sinais para Moscou. Leia mais

Em ano eleitoral, Soros fortalece mídia oposicionista na Polônia

Bilionário húngaro-americano apoia compra da segunda rádio do país por grupo de mídia oposicionista. Governo nacionalista de direita do PiS critica negócio como ameaça à pluralidade da imprensa. Leia mais

CIÊNCIA

Pyongyang se abre a cooperações científicas

Politicamente, a Coreia do Norte está isolada, mas na ciência a situação é diferente. Planos para um novo observatório num vulcão em atividade exigem cooperação internacional. Leia mais

A relação entre câncer de intestino e consumo de carne e leite

Pesquisadores tentam descobrir se existe mesmo um agente patógeno presente em laticínios e carnes que pode provocar câncer décadas depois do consumo desses produto. Leia mais

_______________

Assistir ao vídeo 01:29 Compartilhar Os gols mais bonitos de fevereiro pela Bundesliga Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3EJF7 Os gols mais bonitos de fevereiro pela Bundesliga

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter