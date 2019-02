As principais notícias do dia 01/02/2019

BRASIL

Supremo abre caminho para investigação do caso Queiroz

Ministro nega pedido da defesa de Flávio Bolsonaro para que caso sobre movimentações financeiras de ex-assessor fosse transferido para o STF. Apuração, que havia sido suspensa, deve prosseguir na primeira instância. Leia mais

Grupo ataca embaixada do Brasil em Berlim

Encapuzados quebram janelas e lançam tinta rosa na fachada, no segundo ato de vandalismo contra edifício em menos de um mês. Polícia investiga se há motivação política. Leia mais

Onde Bolsonaro depende do Congresso

Presidente terá que contar com parlamentares para cumprir parte de promessas eleitorais como reformar a Previdência e reduzir a maioridade penal. Com alta renovação, dinâmica na Câmara e no Senado mudou. Leia mais

Em Minas, o medo de viver perto de uma barragem

Ouro Preto, patrimônio da Humanidade, é uma das cidades mineiras próximas de barragens da mineração com risco de rompimento. Nelas, moradores estão inseguros e agora cobram explicações das mineradoras e autoridades. Leia mais

Religiões afro-brasileiras sofrem com a violência e intolerância

Discriminação e preconceito com candomblé e umbanda são históricos no Brasil, mas registros de ataques têm aumentado nos últimos anos. Avanço dos evangélicos neopentecostais preocupa adeptos. Leia mais

MUNDO

EUA anunciam saída de acordo de desarmamento com a Rússia

Trump cumpre ameaça e comunica retirada do Tratado INF, de eliminação de mísseis de médio alcance, após acusar Moscou de desrespeitá-lo. Pacto foi marco da Guerra Fria e é fundamental para a segurança na Europa. Leia mais

Europa teme corrida armamentista

Anúncio da retirada dos EUA de acordo de desarmamento com a Rússia provoca temor de disputa aos moldes da Guerra Fria. Na UE, todos se dizem favoráveis ao diálogo com Moscou, mas há poucas esperanças de renegociação. Leia mais

Opinião: Política da UE fracassa na questão da Venezuela

Os ministros europeus do Exterior quase encontraram uma postura comum em relação ao país sul-americano. Eles perderam a chance de apoiar o líder oposicionista Guaidó, e a razão para tal é frustrante, opina Barbara Wesel. Leia mais

"Maduro se recusou a enxergar a realidade"

Em entrevista à DW, o sociólogo e economista alemão Heinz Dieterich, ideólogo do "socialismo do século 21" e ex-assessor de Chávez, aponta o que considera as causas da crise enfrentada pela Venezuela. Leia mais

A dura realidade de migrantes no México

Milhares de centro-americanos enfrentam incerteza e falta de perspectivas em território mexicano. A maioria não quer viver no país, mas se vê impedida tanto de seguir para os EUA quanto de voltar para a terra natal. Leia mais

ECONOMIA

União Europeia e Japão formam maior área de livre-comércio do mundo

Entra em vigor acordo comercial que abrangerá cerca de um terço do PIB mundial. Bruxelas descreve pacto como "mensagem sobre futuro do comércio aberto e justo". Leia mais

CIÊNCIA

É possível aprender dormindo – até certo ponto

Cientistas suíços conseguiram ensinar vocábulos desconhecidos durante o sono, provando que o cérebro assimila informações em estado inconsciente. Mas o método não substitui o aprendizado convencional. Leia mais

CULTURA

Em Amsterdã, é ano de Rembrandt

O artista, que morreu há 350 é o autor da tela mais famosa da Holanda, pintou dezenas de autorretratos em que explora sua própria subjetividade. O Rijksmuseum comemora o jubileu com uma exposição gigante. Leia mais

Tumba de Tutancâmon é reaberta após uma década de reparos

Pichações, respiração de turistas e poeira degradaram local descoberto há quase um século. Para arqueólogo, trabalhos salvaram a tumba de Tutancâmon, que agora deve ser protegida do turismo de massa. Leia mais

