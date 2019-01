As principais notícias do dia 01/01/2019

BRASIL

Bolsonaro toma posse como presidente

Novo chefe de Estado afirma que sua chegada ao poder marca o início da "libertação do Brasil do socialismo e do politicamente correto" e diz que pretende "preservar as "raízes judaico-cristãs” do país. Leia mais

Posse foi marcada por restrições ao trabalho da imprensa

Repórteres não puderam circular livremente em cerimônia. Equipes estrangeiras protestaram e jornalistas relataram que veículos alinhados com Bolsonaro receberam privilégios. Leia mais

"Autorreflexão será importante para mídia brasileira"

A chegada da extrema direita ao Planalto impõe novos desafios à imprensa. Em entrevista, especialista em populismo e comunicação diz por que o jornalismo terá que se reinventar num contexto de descrédito e "fake news". Leia mais

Onde Bolsonaro será testado

Novo presidente chegou ao poder prometendo estabelecer uma nova ordem política, econômica e social no país. Mas seu gabinete é um emaranhado de interesses muitas vezes contrários. Seu primeiro desafio será conciliá-los. Leia mais

ALEMANHA

Homem atropela grupo de estrangeiros na Alemanha

Autoridades apontam que ataque em Bottrop, no oeste do país, foi intencional. Motorista fez comentários xenófobos ao ser preso. Leia mais

MUNDO

Opinião: Seis décadas de uma utopia inalcançável

Em 2019, o processo que deu tanta esperança a milhões de cubanos chega a seis décadas de existência, sem ter conseguido dar uma vida digna e livre aos que ficaram na ilha, opina Yoani Sánchez. Leia mais

EUA e Israel deixam oficialmente a Unesco

Aliados, governos Donald Trump e Benjamin Netanyahu alegam postura anti-israelense por parte da agência de educação e cultura da ONU. Leia mais

Imagens da posse de Bolsonaro O desfile Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, desfilam em carro aberto na Esplanada dos Ministérios- Foi a primeira etapa da cerimônia. Na sequência, o novo presidente se dirigiu ao Congresso Nacional para assinar o termo de posse e prestar um juramento constitucional.

Imagens da posse de Bolsonaro Carona Um dos filhos do presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, também estava no carro, um Rolls Royce que é usado em cerimônias presidenciais desde os anos 1950.

Imagens da posse de Bolsonaro Hamilton Mourão O vice-presidente, Hamilton Mourão, chega à Catedral de Brasília pouco antes de seguir para o Congresso, onde assinou junto com o novo presidente da República o termo de posse.

Imagens da posse de Bolsonaro Público Apoiadores do novo presidente se aglomeram na Praça dos Três Poderes para acompanhar a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro.

Imagens da posse de Bolsonaro Calor Devido ao calor em Brasília, bombeiros tiveram que refrescar os apoiadores do novo presidente que se dirigiram à Esplanada dos Ministérios para acompanhar a posse de Jair Bolsonaro.

Imagens da posse de Bolsonaro A chegada ao Congresso Bolsonaro chega ao Congresso Nacional, onde foi recebido pelos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo para assinar o termo de posse e prestar um juramento constitucional.

Imagens da posse de Bolsonaro Bolsonaro presta juramento Ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro prestou um juramento constitucional. O texto é o mesmo para todos os presidentes que tomam posse. Nele o mandatário diz que se compromete a "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro".

Imagens da posse de Bolsonaro Chegada ao Palácio do Planalto Depois de deixaram o Congresso Nacional, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourao seguiram para o Palácio do Planalto, onde subiram a rampa ocupada por duas fileiras de Dragões da Independência.

Imagens da posse de Bolsonaro Temer passa a faixa No Palácio do Planalto, ocorreu um dos momentos mais simbólicos das posses: a passagem da faixa presidencial. Michel Temer entregou a indumentária para Bolsonaro.

Imagens da posse de Bolsonaro Discurso inédito A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, surpreendeu ao fazer um discurso em libras, que foi traduzido por uma assessora. Foi a primeira vez que uma primeira-dama discursou na posse. Michelle prestou uma homenagem à população com problemas auditivos e agradeceu a todos que demonstraram “solidariedade em momentos difíceis”.

Imagens da posse de Bolsonaro Discurso Após receber a faixa presidencial das mãos de Michel Temer, Bolsonaro discursou. Ele disse que com sua posse o povo “começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”.



