Causadas por vermes que se desenvolvem no intestino humano e completam parte do seu ciclo de vida no solo, as geo-helmintíases em geral são diagnosticadas em exame de fezes e tratáveis. A lombriga e o verme-chicote podem ser contraídos pela ingestão de alimentos crus mal lavados ou água contaminada, ou hábitos de higiene inadequados. O amarelão é contraído mais frequentemente por andar descalço.