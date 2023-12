Na metade do ano, incêndios florestais no Canadá se espalharam da costa leste para a oeste, queimando quase o dobro da área do recorde anterior. Segundo a World Weather Attribution (WWA), as mudanças climáticas ajudaram a criar um clima seco e entre 20% a 50% mais "propenso a incêndios", mais do que dobrando a probabilidade de incêndios extremos no leste do Canadá.