O verão europeu de 2018 foi marcado pelo calor e pela seca. Como a Palavra do Ano 2018, "Heisszeit" (era quente) também indica a dimensão da mudança climática. Portanto, não surpreende que o termo "era quente" seja uma analogia para "era do gelo". O verão de 2003 já havia sido extremo, e o de 2019 também foi mais quente do que a média.