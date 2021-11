Vídeos sobre Cultura

As pérolas que conquistaram a realeza

As pérolas de Ócrida, da Macedônia, são motivo de orgulho do país. Únicas no mundo, elas são cobertas artesanalmente por uma emulsão de escamas de peixe que as deixa particularmente brilhantes e duráveis. A fórmula da emulsão, no entanto, é secreta.