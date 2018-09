O Banco Central Europeu (BCE) apresentou nesta segunda-feira (17/09), em Frankfurt, as novas notas de 100 e 200 euros. Ambas possuem novos elementos de segurança que dificultam a falsificação e um tamanho menor, que torna mais fácil levá-las em carteiras.

Notas têm faixa prateada com hologramas

As novas notas têm a mesma altura do bilhete de 50 euros, mas são mais largas. Com a mudança, o comprimento é a única diferença para notas de menores valores.

Como outras notas da segunda geração da série Europa, introduzidas desde 2013, elas são impressas num novo papel moeda que possui diferentes hologramas numa tira prateada. Dentro do número, há um holograma com símbolos do euro.

Notas são menores e tem a mesma altura da de 50 euros

Segundo Yves Mersch, membro do conselho do BCE, as notas de 100 euros representam 23% do valor do euro em circulação. Mersch diz que, apesar do aumento do uso de pagamentos eletrônicos, o dinheiro vivo ainda é o método de pagamento mais abrangente, por não demandar equipamento especial e estar disponível para todos.

Números no canto também são impressos em holograma

As novas notas começam a circular nos 19 países da zona do euro no dia 28 de maio do próximo ano. Até lá, mais de 1 milhão de caixas eletrônicos precisam ser ajustados para recebê-las.

CN/ap/afp

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter