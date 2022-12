O filhote de leão e um irmão subiram bravamente em uma árvore. Aí o leãozinho quis voltar até os pais, e não deu muito certo. Mas até que ele lidou bem com a aterrissagem difícil: levantou-se e fugiu com os outros filhotes. A fotógrafa Jennifer Hadley, dos Estados Unidos, tirou a foto vencedora do Prêmio Comedy Wildlife Photography Awards 2022 no Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia.