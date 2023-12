As fake news mais bizarras de 2023

Várias notícias falsas rodaram o mundo em 2023, especialmente sobre eventos delicados como guerras e crises. Também foram muitas as fake news absurdas e curiosas – algumas até perigosas. A equipe de checagem de fatos da DW identificou dez falsificações particularmente bizarras.

1. Não, não é Zelenski dançando

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm sido foco de notícias falsas desde que Moscou invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em particular, é frequentemente alvo de campanhas de difamação.

Em uma delas, um vídeo supostamente mostrava Zelenski praticando dança do ventre em um traje dourado justo. Mas a reportagem da DW concluiu que se trata de uma deepfake que sobrepõe o rosto do presidente ao corpo de uma dançarina.

Vídeo de Zelenski praticando dança do ventre é 'deepfake'

2. Não, a Suécia não organizou um torneio de sexo

Em julho, circulou em todo o mundo a "notícia" de que a Suécia havia declarado o sexo um esporte e estava organizando um torneio. Muitos veículos internacionais também noticiaram o fato, inclusive o Times of India, um dos jornais indianos mais respeitados. Uma reportagem dizia que a Suécia queria organizar um campeonato em que os participantes fariam sexo uns com os outros por até seis horas por dia, para ver quem era o melhor.

A afirmação é falsa, como mostrou a pesquisa de checagem de fatos da DW. O jornal Göteborgs-Posten, um dos principais diários da Suécia, noticiou que Dragan Bratic, proprietário de vários clubes de striptease no país, chegou a solicitar que o sexo fosse classificado como esporte. Mas a Associação Sueca de Esportes rejeitou o pedido em maio, confirmou ele à DW.

Primeiro campeonato de sexo da Europa? Não, não vai ocorrer na Suécia

3. Não, preservativos não foram reciclados no Quênia

Com dezenas de fotos do que parecem ser preservativos usados, várias publicações no Facebook no início deste ano afirmaram que seis estudantes do Quênia haviam sido presos por limpar preservativos usados e vendê-los como novos.

Mas uma busca reversa de imagem mostrou que a alegação é falsa. De acordo com uma reportagem de 2020, quase 324 mil preservativos usados foram de fato limpos e revendidos – mas no Vietnã, não no Quênia. E não por seis estudantes, mas por funcionários de uma pequena fábrica.

De fato, preservativos usados foram limpos e vendidos como novos – mas no Vietnã Foto: Facebook

4. Não, não existe radiografia de uma barata viva dentro de um tórax

Em maio de 2023, vários usuários do Facebook publicaram que um paciente submetido a uma radiografia em um hospital público do Quênia tinha uma barata viva no peito. Mas a imagem com a suposta evidência foi feita no Photoshop, segundo uma busca reversa. A imagem original do raio X foi publicada em um site de radiologia – sem a barata.

Radiografia que mostra barata quase do tamanho de um pulmão é uma mera montagem Foto: Facebook

5. Não, chia não cura diabetes

À medida que o acesso à inteligência artificial (IA) se torna mais abrangente, cresce o número de vídeos com "médicos" falsos dando dicas de saúde. Um deles viralizou recentemente, em que um médico gerado por IA afirma que sementes de chia podem ajudar a controlar diabetes.

Contudo, tanto o médico quanto a afirmação são falsos. Segundo estudos, sementes de chia podem ter um efeito positivo na saúde e também antidiabético, mas especialistas garantem que o alimento não pode controlar nem curar a doença.

Médico gerado por inteligência artificial disse falsamente que chia controla diabetes

6. Não, Biden não estava de fralda

Aos 81 anos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem enfrentado repetidas críticas de que seria velho demais para ocupar o cargo. Em junho de 2023, uma suposta foto dele ajoelhado no chão, com uma fralda geriátrica aparecendo por fora da calça, circulou em alguns países.

Mas uma pesquisa reversa de imagem mostrou que a foto foi manipulada. Embora Biden tenha realmente caído durante uma cerimônia da Academia da Força Aérea dos EUA naquele mês, vários vídeos e fotos reais do incidente não mostram evidências de uma fralda.

Mais uma montagem: Biden realmente caiu durante um evento, mas a fralda foi inserida posteriormente na imagem Foto: Twitter

7. Não, uma americana não processou seus pais por nascer sem consentimento

Em 2022, a tiktoker americana Kass Theaz fez um vídeo em que afirmava estar processando seus pais por não terem obtido seu consentimento para trazê-la ao mundo. Em outro vídeo naquele mesmo ano, ela disse ter vencido o processo. Já em novembro de 2023, a influencer afirmou que seus pais tinham que lhe pagar 5.000 dólares (mais de R$ 24.000) por mês de indenização por danos. Esse vídeo agora tem mais de 3,5 milhões de visualizações.

Embora os comentários na postagem mostrem que muitos usuários acreditam nela, o perfil da americana no TikTok afirma claramente que aquela é uma conta de sátira.

Perfil de Kass Theaz no TikTok deixa claro que se trata de uma conta de sátira Foto: TikTok

8. Não, não há evidência de que um avião reapareceu após 37 anos

Viralizou no Facebook uma publicação alegando que um avião teria decolado de Nova York em 1955, desaparecido e aterrissado novamente 37 anos depois em Miami. Mas uma pesquisa realizada pela equipe de checagem de fatos da agência de notícias francesa AFP mostrou não haver qualquer evidência de que isso tenha ocorrido.

Além de as autoridades dos Estados Unidos não terem dados que comprovem que um avião desapareceu após decolar de Nova York em 1955, a história ainda foi publicada originalmente por um tabloide americano conhecido por seu conteúdo fictício.

9. Não, o submersível Titan não foi achado vazio

Em 18 de junho, cinco pessoas saíram para ver o Titanic – que afundou em 1912 – no submersível Titan, operado pela empresa OceanGate. Pouco depois de ser lançado ao mar, a comunicação com a tripulação foi interrompida, dando início a uma grande operação de resgate que paralisou o mundo. Uma suposta captura de tela de um artigo da CNN afirmando que o submersível havia sido encontrado vazio viralizou. Mas a reportagem da DW mostrou que ela é claramente falsa.

Um olhar mais atento à captura de tela revela que ela não reflete o formato atual do design da emissora. A suposta imagem do artigo também mostra um submersível chamado "Cyclops 1" em vez do Titan, que mais tarde foi encontrado destruído. O texto do artigo também está incorreto.

Submersível Titan foi mais tarde encontrado, mas em destroços Foto: DW

10. Não, a Disney não demoliu o castelo da Cinderela

Notícias falsas sobre a Disney são populares há anos. Em novembro, um site alegou que o parque de diversões Disney World em Orlando, nos EUA, havia demolido o famoso castelo rosa da Cinderela em uma única noite. A alegação foi divulgada em um vídeo do TikTok visto mais de 1 milhão de vezes.

Contudo, tanto o artigo quanto o vídeo são sátiras, como mostra o aviso legal do site. E para quem ainda estiver em dúvida, imagens recentes do Disney World provam que o castelo, que é o ponto de referência do parque, ainda está de pé.