+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

09:40 – Mercado fica mais pessimista e já vê queda de 6,48% no PIB

O mercado prevê recuo de 6,48% no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil neste ano, conforme relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (08/06). Há uma semana, a previsão era de queda de 6,25%, e há quatro semanas, de 4,11%, mostrando uma deterioração das perspectivas diante da somatória de crises econômica e política no país.

Em sua última estimativa, divulgada em maio, o governo federal previa encolhimento de 4,7% na economia brasileira neste ano, enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) vê um recuo de 5,4%.

Ainda de acordo com o Focus, o mercado mantém a estimativa de queda na taxa básica de juros Selic para 2,25%. Atualmente, a Selic está em 3%, o nível mais baixo da série histórica. A previsão da taxa de câmbio em relação ao dólar americano também permaneceu a mesma de uma semana atrás, em 5,40 reais ao final deste ano.

O relatório Focus trata de expectativas de mercado informadas por instituições como bancos, corretoras, consultorias e associações.

09:15 – Dinamarca amplia limite de reuniões públicas para até 50 pessoas

A Dinamarca aumentou o limite para reuniões públicas de 10 para 50 pessoas, em meio ao relaxamento das medidas de precaução adotadas no dia 17 de março e o êxito do país no combate à pandemia de covid-19.

A prática de esportes em ambientes fechados, como ginásios, academias de ginástica, centros de treinamento e piscinas, também foram retomadas como parte da terceira fase do relaxamento das medidas. Os equipamentos de ginástica devem ser desinfetados após cada uso, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde.

O governo da primeira-ministra social-democrata Mette Frederiksen promove a retomada gradual das atividades no país, após o fechamento das fronteiras e de várias instituições públicas em março. As escolas, restaurantes, cinemas, teatros e lojas foram reabertas recentemente.

As autoridades avaliam permitir eventos públicos com até 500 pessoas, contanto que hajam meios seguros de garantir o distanciamento social, como nos estádios utilizados pelas equipes da principal liga de futebol do país. O FC Copenhagen disse que espera promover partidas com mais de 10 mil espectadores, o que seria possível com a divisão do estádio Parken em 21 blocos com 500 lugares cada.

No domingo, em torno de 15 mil pessoas participaram de um protesto pacífico contra o racismo em Copenhagen. As autoridades no país afirmaram que a liberdade de expressão, uma das normas fundamentais previstas na Constituição do país, prevalece sobre as regras que, até o domingo, limitavam as reuniões públicas a no máximo 10 pessoas.

Até este domingo país escandinavo registrou, 589 mortes por covid-19.

08:43 – Reino Unido impõe quarentena obrigatória para quem chegar ao país

O governo do Reino Unido impôs nesta segunda-feira a quarentena obrigatória para a maioria das pessoas que chegarem ao país, inclusive cidadãos britânicos vindos do exterior, como medida para conter a disseminação do coronavírus. A decisão gerou protestos por parte das companhias aéreas, que alertaram para o risco de demissões em massa.

Os britânicos e os estrangeiros que chegarem ao país devem se manter em isolamento durante 14 dias ou serão punidos com multa de mil libras (em torno de 6,2 mil reais), podendo ainda ser alvo de processos judiciais.

A decisão gerou questionamentos sobre os motivos pelos quais um dos países mais atingidos pelo coronavírus em todo o mundo, que permitiu um relaxamento apenas gradual das medidas de prevenção, age de modo a gerar mais prejuízos aos hotéis e companhias aéreas com a introdução de novos obstáculos à entrada no país de pessoas vindas de regiões menos afetadas.

As aéreas British Airways, EasyJet e Ryanair entraram com ações contra o governo em razão da nova exigência, que consideraram "desproporcional e injusta". O CEO da Ryanair, Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira que o plano do governo é "inútil" e poderá solapar "milhares de empregos no turismo britânico".

O diretor-executivo o aeroporto de Heathrow em Londres, o maior do país, avalia a medida poderá, potencialmente, acarretar na demissão de 25 mil funcionários – um terço do total. No momento, apenas dois dos cinco terminais estão em funcionamento, com a redução dos voos em razão da pandemia.

Para entrar no Reino Unido através dos aeroportos, ferrovias, estradas e portos, os viajantes devem fornecer detalhes de sua viagem e o endereço onde ficarão hospedados. As autoridades reavaliarão as medidas de quarentena a cada três semanas.

Há exceções para casos específicos, como motoristas de caminhões e trabalhadores de saúde considerados essenciais. As pessoas que vierem da Irlanda, e que tiverem permanecido no país por pelo menos três semanas antes de chegar ao Reino Unido, também estão isentas.

06:30 –Nova Zelândia se declara livre do coronavírus

A Nova Zelândia removeu todas as medidas restritivas impostas no país após a última paciente com covid-19 receber alta, informou nesta segunda-feira (08/06) a primeira ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.

Apesar de manter rigidez nos controles de fronteira, medidas como o distanciamento social e limites de reuniões públicas não são mais necessários. "Estamos confiantes que eliminamos, por hora, as transmissões do vírus", disse a primeira-ministra em pronunciamento transmitido pela televisão.

Ardern elogiou a atitude dos cidadãos, que, segundo afirmou, "se uniram de maneiras sem precedentes" para combater o coronavírus.

05:00 – China registra quatro novos casos em 24 horas

A China registrou quatro casos da covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades. A Comissão de Saúde do país indicou que as novas infecções são oriundas do exterior e foram detectadas em Xangai, a "capital" econômica do país, e na província de Sichuan, no sudoeste chinês.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registrou 83.040 casos do novo coronavírus e 4.634 mortos devido à covid-19. Até ao momento, há 78.341 recuperados.

Iniciada na China, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 402 mil mortes no mundo e infectou mais de 7 milhões de pessoas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

00:00 – Governo recua e volta a divulgar dados totais da covid-19 no Brasil

Após a ampla repercussão negativa sobre mudanças na divulgação dos dados da covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde informou neste domingo (07/06) que voltará a publicar informações detalhadas em um novo portal de internet. A medida sinaliza um recuo do governo, após ser acusado de tentar omitir os dados sobre a doença no país.

O ministério emitiu dois comunicados neste fim de semana afirmando que uma nova plataforma com os números da doença no país está sendo finalizada. Na última nota, a pasta relatou problemas técnicos que teriam comprometido a divulgação e informou que passaria a divulgar os dados com a data da morte, e não no dia em que as autoridades confirmaram a covid-19 como causa do óbito. O número acumulado de casos também deverá estar disponível.

A medida significa um recuo em relação à postura do governo, que nos últimos dias mudou a forma com os dados vinham sendo divulgados, o que gerou fortes críticas de diversos setores, como entidades de saúde, políticos e membros do Judiciário, e espalhou temores de manipulação dos números por parte do governo.

