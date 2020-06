+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste domingo (07/06):

Mundo tem mais de 6,9 milhões de casos de covid-19, quase 400 mil mortes e 3,1 milhões de recuperados

Brasil tem 672.846 casos confirmados, 35.930 mortes e 277.149 recuperados

China apresenta um novo contágio local em duas semanas

05:00 – EUA têm quase 110 mil mortos

Os Estados Unidos registraram 749 óbitos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para quase 110 mil, desde o início da pandemia, segundo contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore. O país contabiliza mais de 1,92 milhões de casos, com mais de 500 mil dados como curadas.

03:00 – China tem primeiro contágio local em duas semanas

A China registou o primeiro caso de contágio local com a covid-19 em duas semanas, na ilha de Hainan, na costa sul. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, também houve cinco casos importados nas últimas 24 horas, elevando a contagem total para 83.036.

O país alega ter basicamente sustado a propagação interna do vírus Sars.cov-2, embora continue a ter surtos localizados ocasionais. Ela está em alerta contra casos importados, pois começa a suspender as restrições a voos e pessoas do exterior. O número de mortos na China desde o início da pandemia é de 4.638.

00:00 – Brasil com quase 36 mil mortes

O Brasil registrou no sábado 904 mortes em decorrência da covid-19, alcançando um total de 35.930. Foram contabilizadas 27.705 novas infecções. Com isso o Brasil tem 672.846 casos do novo coronavírus. O total de pacientes recuperados é de 277.149.

Os totais têm base em dados da Universidade Johns Hopkins, já que o Ministério da Saúde deixou de divulgar as somas atuais, limitando-se aos números do dia.

