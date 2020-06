+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste sábado (06/06):

Mundo tem mais de 6,7 milhões de casos de covid-19, 395 mil mortes e 2,8 milhões de recuperados

Brasil tem 645.771 casos confirmados, 35.026 mortes e 254.963 recuperados

Índia tem 2º pico de contágios às vésperas de liberalização

OMS revê recomendações sobre máscaras protetoras

05:00 – Índia ultrapassa Itália em número de contágios

A Índia acusou um pico de novas infecções com o coronavírus pelo segundo dia consecutivo, com 9.887 novos casos em 24 horas, totalizando 236.657. Assim, o país ultrapassa a Itália, tornando-se o sexto mais atingido pela pandemia. As autoridades também registraram 294 mortes, num total de 6.642.

O novo acréscimo ocorre às vésperas de um alívio do confinamento, estando programada para a segunda-feira (08/06) a abertura de centros comerciais, restaurantes e locais de culto religioso.

04:30 – Mortos na África passam de 4.900

O número de mortos pela covid-19 nos 54 países da África subiu nas últimas 24 horas de 4.756 para 4.902 (+146), enquanto o de infectados foi de 169.836 para 176.807 (+6.971) para 4.902, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

O número de doentes recuperados é de 78.267 – 3.535 a mais do que na véspera. A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte, com 2.161 mortos, e um total de 51.330.

04:00 – OMS revê recomendações sobre máscaras protetoras

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselha agora a usar máscaras em estabelecimentos públicos cheios, como medida para proteção na pandemia de covid-19. Até então, a OMS só prescrevia a proteção de boca e nariz para quem cuidasse de enfermos, não recomendando seu uso em massa.

00:00 – Brasil passa 35 mil mortes

O Brasil registrou na sexta-feira 1.005 mortes em decorrência da covid-19, com o total ficando em 35.026, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Foram contabilizadas ainda 30.830 novas infecções. Com isso o Brasil tem 645.771 casos do novo coronavírus. O total de pacientes recuperados é de 254.963.

Pelo terceiro dia consecutivo, o Ministério da Saúde segurou a divulgação dos dados até às 22h. Já o site da pasta onde eram divulgados os números está fora do ar.

Mundo tem mais de 6,6 milhões de casos, mais de 391 mil mortes e 2,8 milhões de recuperados da covid-19

Brasil tem 614.941 casos confirmados, 34.021 mortes e 254.963 pacientes recuperados

Índia tem recorde de novos casos de covid-19

Bélgica tem 140 novos casos em um dia

Lufthansa deixa de integrar índice Dax

Epidemia está controlada na França, anuncia conselho

