+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quinta-feira (04/06):

Mundo tem mais de 6,5 milhões de casos, mais de 386 mil mortes e 2,8 milhões de recuperados da covid-19

Brasil tem 584.016 casos confirmados, 32.548 mortes e 238.617 pacientes recuperados

Nível de disseminação do coronavírus na Alemanha permanece baixo

06:20 - Nível de disseminação do coronavírus na Alemanha permanece baixo

O número de casos de covid-19 confirmados na Alemanha aumentou em 394 em 24 horas, totalizando 182.764. Segundo o Instituto Robert Koch, responsável pela prevenção e controle de doenças no país, 30 pessoas morreram entre quarta e quinta-feira em decorrência do coronavírus. O número total de mortes registradas no país é de 8.581. Cerca de 167.800 pessoas já se recuperaram da doença na Alemanha, 600 a mais que na véspera.

00:30 - México reporta recorde de mortes

Assim como o Brasil, o México registrou um recorde diário de mortes por covid-19 nesta quarta-feira: foram 1.092 óbitos computados em 24 horas - mais que o dobro do recorde anterior no país. Foi a primeira vez que o México reportou mais de mil mortes em um dia.

Autoridades mexicanas haviam previsto que os casos no país estavam prestes a começar a diminuir e, após a divulgação dos novos números, afirmaram que muitas das novas mortes confirmadas ocorreram dias ou até semanas atrás, mas foram anunciadas somente agora devido a atrasos no processamento de testes, entre outros motivos.

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o México já confirmou 101.238 infecções pelo novo coronavírus e 11.279 mortes em decorrência da covid-19. O país é o sétimo no mundo com mais óbitos confirmados, atrás de EUA, Reino Unido, Itália, brasil, França e Espanha.

00:00 - Brasil registra novo recorde diário de mortes

O Ministério da Saúde anunciou na noite desta quarta-feira que 1.349 novas mortes em decorrência da covid-19 foram registradas no Brasil em 24 horas, com o total de óbitos no país chegando a 32.548. O número diário superou o recorde que havia sido registrado na véspera, de 1.262 mortes.

Segundo o ministério, dos 1.349 novos óbitos registrados, 408 ocorreram nos últimos três dias

O número de casos aumentou em 28.633 entre terça e quarta-feira, totalizando 584.016 infecções confirmadas. Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país com mais casos da doença, atrás dos EUA, que contabilizaram mais de 1,8 milhão de infecções.

Em número de mortes por covid-19, o Brasil está em quarto lugar no mundo, atrás dos EUA, do Reino Unido e da Itália, que registra pouco mais de mil mortes a mais que o país sul-americano.

Segundo o Ministério da Saúde, 312.851 pacientes com a doença causada pelo novo coronavírus estão em acompanhamento no país, e 238.617 pessoas já se recuperaram.

Resumo dos principais acontecimentos desta quarta-feira (03/06):

OMS retoma estudos com hidroxicloroquina contra covid-19

Brasileiros vão participar de teste de vacina

Taxa de desemprego aumenta para 6,1% na Alemanha

Alemanha libera viagens para países europeus

Itália inicia reabertura ao turismo

Suécia começa a questionar sua estratégia contra pandemia

