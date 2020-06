+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (03/06):

Mundo tem mais de 6,3 milhões de casos, mais de 380 mil mortes e 2,7 milhões de recuperados da covid-19

Brasil tem maior número de casos depois dos EUA, 555.383, com 31.199 mortes e 223.638 pacientes recuperados

Taxa de desemprego aumenta para 6,1% na Alemanha

Alemanha libera viagens para países europeus

Suécia começa a questionar sua estratégia contra pandemia

07:55 - Suécia começa a questionar sua estratégia contra pandemia

O especialista responsável pela controversa estratégia da Suécia para enfrentar a pandemia de coronavírus admitiu, em entrevista veiculada nesta quarta-feira (03/06), que ter ido na contramão do resto do mundo pode ter sido um erro e causado mortes em excesso no país.

"Se estivéssemos diante da mesma doença, com o mesmo conhecimento que temos hoje, acho que a nossa resposta seria alguma coisa entre o que a Suécia fez e o que o resto do mundo fez", disse o epidemiologista Anders Tegnell, em entrevista a uma rádio sueca.

Desde o início da pandemia, a Suécia adotou uma estratégia mais suave do que a maioria dos países europeus para conter o vírus, apelando para a responsabilidade individual de proteger grupos de risco e com poucas restrições de movimentação aos cidadãos.

A taxa de mortalidade da covid-19 no país nórdico ficou abaixo dos países europeus mais atingidos pela pandemia, como Itália (555 mortes por milhão de habitantes), Espanha (581) e Reino Unido (593).

Porém, com mais de 4.460 mortos, a taxa na Suécia está entre as mais altas do mundo (439 para cada milhão de habitantes) e supera de longe as das vizinhas Dinamarca (100), Noruega (45) e Finlândia (58), que impuseram bloqueios muito mais duros no início da pandemia.

06:28 - Alemanha libera viagens para países europeus

O governo alemão decidiu acabar com "alertas contra viagens" para países europeus a partir de 15 de junho, anunciou o ministro do Exterior, Heiko Maas, em Berlim, nesta quarta-feira (03/06).

Os alertas deverão ser substituídos por advertências de viagens. O governo deverá definir nos próximos dias um documento com sugestões de medidas de proteção para os turistas, que servirá de base para as negociações com os países que mais recebem turistas alemães.

Devido à pandemia do novo coronavírus, Maas havia emitido, em 17 de março, alertas contra viagens de turismo para todos os países do mundo, o que é um passo sem precedentes na Alemanha. "Alertas contra viagens" são raros e normalmente são emitidos para países onde há conflitos armados.

Os 29 países são os demais membros da União Europeia com exceção da Espanha; o Reino Unido; e países do Espaço Schengen que não fazem parte da União Europeia: Islândia, Suíça e Liechtenstein. A Noruega também faz parte desse último grupo, mas assim, como a Espanha, mantém bloqueios à entrada de viajantes no país para além de 15 de junho –portanto, o governo alemão postergou o fim do "alerta contra viagens" para ambos os países.

06:05 - Taxa de desemprego aumenta para 6,1% na Alemanha

Em consequência da crise do coronavírus, cerca de 169 mil pessoas perderam o emprego na Alemanha entre abril e maio, com o total de desempregados no país chegando a 2,8 milhões. A taxa de desemprego subiu 0,3 ponto percentual, para 6,1%, afirmou a Agência Federal do Trabalho nesta quarta-feira. Em relação a maio do ano passado, o número de desempregados aumentou em 577 mil pessoas.

Entre março e abril deste ano, a alta do desemprego em decorrência da pandemia de covid-19 havia sido mais acentuada, com 300 mil pessoas perdendo seus postos de trabalho.

Segundo o chefe da Agência Federal do Trabalho, Detlef Scheele, o mercado de trabalho permanece sob forte pressão. Em maio, mais de 1 milhão de trabalhadores foram enquadrados no programa estatal de jornada de trabalho reduzida (Kurzarbeit). Segundo a agência, mais de 33 milhões de trabalhadores correm o risco de serem incluídos no programa.

