+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta terça-feira (26/05):

Mundo tem mais de 5,5 milhões de casos e 346 mil mortes; 2,2 milhões se recuperaram

Brasil tem 374.898 casos e 23.473 mortes, segundo Ministério da Saúde

Brasil mantém protocolo sobre cloroquina, apesar de OMS suspender estudos

EUA antecipam veto a entrada de estrangeiros que passaram pelo Brasil

As atualizações estão no horário de Brasília (pressione Ctrl+F5 para atualizar):

09:00 Tóquio inicia relaxamento de medidas após fim do estado de emergência

A cidade de Tóquio, capital do Japão, iniciou nesta terça-feira (26/05) um processo de relaxamento de medidas, ao encerrar o estado de emergência decretado por causa da pandemia da covid-19.

A partir de agora, Tóquio entra na fase 1 de relaxamento de medidas, com abertura de escritórios, centros comerciais, pequenos estabelecimentos, museus, bibliotecas e parques. Bares e restaurantes também voltam a atender, mas em horários limitados.

Entre as medidas de prevenção, estão a medição de temperatura de clientes na entrada de lojas, disponibilização de desinfetantes para mãos e obrigação de uso de máscaras em locais fechados.

Nas empresas, o retorno dos empregados deve ser de forma progressiva e com horários escalonados, para evitar aglomerações no transporte público.

Na segunda-feira, o governo japonês anunciou o fim do estado de emergência em Tóquio e em outras quatro regiões. Com isso, em todo o país não vigora mais qualquer tipo de alerta, o que indica o controle da propagação do novo coronavírus.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pelo governo japonês, foram registrados, no total, 16.630 casos de infecção pelo novo coronavírus, que resultaram em 851 mortes.

08:45 Latam pede recuperação judicial nos EUA devido impacto pela Covid-19

A companhia aérea Latam, a maior da América Latina, entrou nesta terça-feira (26/05) com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, em razão do impacto da pandemia de covid-19. A medida não atinge a operação no Brasil. Entraram com processo, de acordo com a lei americana de falências, as filiais do Chile, Peru, Colômbia e Equador, além do braço da companhia nos EUA.

A medida foi anunciada uma semana depois que a Latam confirmou a demissão de 1.400 funcionários. No mês passado, a empresa informou que estava reduzindo em 95% as operações. A companhia alegou que, no Brasil, está em negociações com o governo, para obter apoio financeiro, o que possibilitaria proteger empregos e minimizar a queda das operações.

A Latam conta com o respaldo dos principais acionistas, as famílias Cueto e Amaro, e da Qatar Airways, que pretendem injetar US$ 900 milhões (R$ 4,9 bilhões), para ajudar a enfrentar a crise.

De acordo com a companhia, os funcionários do grupo seguirão recebendo salários e benefícios. Além disso, os fornecedores continuarão sendo pagos por todos os bens e serviços entregues de hoje em diante.

Há duas semanas, a segunda maior companhia aérea da América Latina, a Avianca, da Colômbia, também pediu falência nos EUA para reorganizar sua dívida "devido ao impacto imprevisível" da pandemia.

08:30 – EUA têm 98 mil mortes por covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram nesta segunda-feira a marca das 98 mil mortes por covid-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O país registra 1.662.375 casos da doença, cerca de 30% do total mundial, e é também o com o maior número de óbitos. Em 24h, foram contabilizados 21.403 novos casos e outras 505 mortes.

Os dados refletem pelo segundo dia consecutivo uma queda nas estatísticas de mortalidade, bem como uma ligeira diminuição no número de novas infecções.

O estado de Nova York continua sendo o epicentro da pandemia nos EUA, com 362.764 casos e 29.229 mortes. O segundo estado mais afetado nos EUA é Nova Jersey (155.092 casos e 11.147 mortes), seguido por Illinois (112.017 e 4.885) e Massachusetts (93.271 e 6.416).

O número se aproxima das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, na melhor das hipóteses, de 100 mil a 240 mil óbitos por covid-19, e ultrapassou muito a previsão mais otimista do presidente Donald Trump, que era de 50 mil a 60 mil.

Já o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington (IHME), cujos modelos da evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que até o início de agosto a crise terá deixado mais de 143 mil mortes nos Estados Unidos.

08:00 – Brasil mantém protocolo sobre cloroquina, apesar de OMS suspender estudos

Mesmo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) suspender os testes clínicos com hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, e pesquisas apontarem até mesmo o risco de morte devido ao uso do medicamento, o governo brasileiro disse que vai manter as orientações que ampliam o uso da droga no combate ao novo coronavírus.

"Estamos muito tranquilos e muitos serenos em relação a nossa orientação divulgada na nota", disse a secretária de gestão em trabalho na saúde, Mayra Pinheiro, nesta segunda-feira (25/05).

A decisão da OMS de suspender as pesquisas, anunciada nesta segunda-feira, foi tomada com base em um artigo divulgado no jornal científico The Lancet, um dos mais conceituados do mundo. O estudo revelou que o medicamento pode causar efeitos colaterais graves, em particular, arritmia cardíaca, e elevar até mesmo o risco de morte.

Os pesquisadores examinaram registros hospitalares de 96 mil pacientes em 671 hospitais em seis continentes. "Após lermos a publicação, decidimos, em meio às dúvidas, ser cautelosos e suspender temporariamente a adesão ao medicamento", afirmou a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan.

Apesar da abrangência do estudo, do prestígio do Lancet e da afirmação da OMS, o governo federal não considera a publicação confiável para mudar o protocolo brasileiro. "Não se trata de um ensaio clínico, é apenas um banco de dados, coletado de vários países. Isso não entra num critério de um estudo metodologicamente aceitável para servir de referência para nenhum país do mundo e nem para o Brasil", justificou Pinheiro.

Leia a notícia completa.

07:40 – EUA antecipam veto a entrada de estrangeiros que passaram pelo Brasil

O governo dos Estados Unidos decidiu antecipar em dois dias a proibição de entrada no país de estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. A decisão, que passaria a valer a partir das 23h59 da próxima quinta-feira, 28 de maio, entra em vigor às 23h59 desta terça-feira (26/05). O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus, devido ao aumento no número de casos no Brasil.

A Casa Branca não informou as razões para adiantar a medida. A restrição atinge todos os cidadãos não americanos que tenham passado pelo território brasileiro, e não só cidadãos brasileiros.

O veto não se aplica, porém, àqueles que tenham residência permanente nos Estados Unidos ou sejam cônjuges, pais ou filhos de cidadãos americanos. Membros de tripulação aérea ou pessoas que viajem a convite do governo dos EUA também estão isentos da proibição.

Leia a notícia completa.

Resumo dos principais acontecimentos de segunda-feira (25/05):

OMS suspende testes com hidroxicloroquina

Brasil concentra mais da metade do total de mortes na América Latina e Caribe

Alemanha entra em recessão

Espanha suspenderá quarentena para turistas estrangeiros em 1º de julho

Japão decide retirar alerta sanitário em todo o país

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter