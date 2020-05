+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta segunda-feira (25/05):

Mundo tem mais de 5,4 milhões de casos e 345 mil mortes; 2,1 milhões se recuperaram.

Brasil tem 363.211 casos e 22.666 mortes, segundo Ministério da Saúde

País concentra mais da metade do total de mortes na América Latina e Caribe.

Alemanha entra em recessão

Japão decide retirar alerta sanitário em todo o país

As atualizações estão no horário de Brasília (pressione Ctrl+F5 para atualizar):

10:41 - Governo alemão vai propor prolongar distanciamento social até 5 julho

O governo alemão vai propor a prorrogação das medidas de distanciamento social até 5 de julho, por considerar que, sem elas, o número de contágios pode voltar a subir "muito rapidamente".

A proposta consta de um documento preparado pela chancelaria e que vai ser apresentado às reuniões de coordenação da resposta à pandemia entre o governo federal e os governadores dos 16 Estados da Alemanha.



O projeto de resolução define que a distância de segurança entre pessoas deve permanecer sendo de 1,5 metros.

A obrigatoriedade do uso de máscara "em determinados locais públicos" também deve manter-se e, "na medida do possível", "as reuniões privadas devem realizar-se ao ar livre, onde o risco de infecção é mais baixo".

O novo coronavírus "continua ativo e, sem estas medidas, propaga-se muito rapidamente", adverte o documento.

O porta-voz da chanceler federal, Angela Merkel, Steffen Seibert, explicou que o objetivo da proposta é que se mantenham as restrições, e não que haja simples recomendações.

A Alemanha registou nos últimos dias dois novos surtos, um num restaurante de Leer, no noroeste, perto da fronteira com a Holanda, e outro numa igreja de Frankfurt (região central).

Estes casos, segundo o porta-voz, ilustram o que pode acontecer quando as regras não são respeitadas.

A Alemanha registrou desde o início da pandemia 178.570 casos de infecção e 8.257 mortes, segundo o Instituto Robert Koch.

10:35 - Espanha suspenderá quarentena para turistas estrangeiros em 1º de julho

A Espanha suspenderá a quarentena para turistas estrangeiros a partir do dia 1º de julho, um novo passo rumo à recuperação da normalidade econômica e social após a pandemia de covid-19, anunciou o governo nesta segunda-feira.

A decisão foi tomada em reunião virtual que contou com a participação de sete integrantes do governo espanhol, entre eles os ministros de Saúde, Transportes, Economia, Relações Exteriores e Turismo.

Durante o encontro, foram abordadas questões como a suspensão da quarentena para visitantes estrangeiros e possíveis medidas que permitam que o setor turístico se organize para o verão.

10:10 - Novo exame de Toffoli para covid-19 dá negativo; ministro segue internado

O exame do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, para dectetar covid-19 teve resultado negativo, informou a assessoria do tribunal nesta segunda-feira (25/05).

De acordo com o boletim médico, Toffoli apresentou “melhora considerável” em seu quadro respiratório. O ministro, porém, segue hospitalizado. Ele deve ficar afastado por pelo menos sete dias.

No sábado, o ministro passou por uma cirurgia para retirada de um abscesso. Após o procedimento, ele apresentou sinais de infecção pelo novo coronavírus e permanecerá internado para monitoramento. Na última quarta-feira, Toffoli fez um exame para covid-19, mas o resultado havia sido negativo, segundo o STF.

O ministro Luiz Fux vai assumir interinamente a presidência do STF enquanto Toffoli estiver afastado.

07:00 – Alemanha entra em recessão devido ao coronavírus

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 2,2% no primeiro trimestre em comparação com o trimestre anterior, anunciou nesta segunda-feira o Departamento Federal de Estatísticas (Destatis), confirmando projeções divulgadas há dez dias.

No último trimestre de 2019, a economia sofreu uma contração de 0,1%, o que significa que o país viveu contrações em dois trimestres consecutivos – configurando uma recessão técnica.

A queda foi o maior declínio trimestral desde a crise financeira global de 2008/2009 e o segundo mais acentuado desde a Reunificação, em 1990. Segundo o Destatis, o resultado se deve, principalmente, à queda de 3,2% nos gastos do consumidor, de 6,9% no investimento em instalações e equipamentos, de 3,1% nas exportações e de 1,6% nas importações.

O governo alemão prevê que o país enfrente neste ano a pior recessão econômica do pós-guerra, com uma queda no PIB de 6,3%. Ainda assim, as perspectivas são um pouco melhores do que as da França e da Itália, cujas economias recuaram 5,8% e 4,7% no primeiro trimestre, respectivamente.

06:30 – Brasil tem mais da metade dos 40 mil mortos na América Latina

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a região da América Latina e Caribe é o novo epicentro da pandemia de coronavírus, superando neste domingo a marca de 40 mil mortes. O Brasil é de longe o país mais afetado e concentra mais da metade das mortes (22.666) e 363.211 casos, seguido por México (68.620 casos e 7.394 mortes) e Peru (119.959 casos e 3.456 mortes).

O número de óbitos em território latino-americano dobrou em duas semanas – em 10 de maio eram cerca de 20 mil.

A crise econômica causada pela pandemia deixará 11,5 milhões pessoas desempregadas na região, o que aumentará o número total de desempregados para 37,7 milhões, estimam a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

06:00 – Japão decide retirar alerta sanitário em todo o país

O governo do Japão decidiu nesta segunda-feira retirar o estado de alerta sanitário em Tóquio e em mais quatro regiões do país, últimos locais que ainda mantêm medidas instauradas para combater a pandemia de covid-19.

O levantamento do estado de alerta, aconselhado por um grupo de especialistas, deverá ser formalmente aprovado pelo Executivo ainda nesta segunda-feira, informou o ministro da Economia japonês, Yasutoshi Nishimura.

Decretado há cerca de um mês, o alerta sanitário permanecia em vigor apenas em Tóquio, nas três províncias vizinhas (Chiba, Kanagawa e Saitama) e na de Hokkaido, ao norte.

Desde o início da pandemia, o Japão registou mais de 820 mortes e cerca de 16.550 casos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Resumo dos principais acontecimentos de domingo (24/05):

Casos de coronavírus passam de 360 mil no Brasil

Toffoli é hospitalizado com suspeita de coronavírus

EUA proíbem entrada de passageiros vindo do Brasil

EUA têm 1.127 mortes por coronavírus em 24 horas

New York Times dedica primeira página inteira às vítimas da covid-19 nos EUA

Acusação de Trump de que coronavírus surgiu em laboratório de Wuhan é "pura ficção", diz diretora

Com 153 mortes em 24 horas, Rússia bate recorde diário de vítimas

Argentina estende quarentena até 7 de junho

