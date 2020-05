+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta sexta-feira (22/05):

Mundo tem mais de 5,1 milhões de casos e 333 mil mortes; 1,96 milhão se recuperaram

Brasil tem 310.087 casos e 20.047 mortes; 125.960 se recuperaram

Governo exonera secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde

Pela primeira vez desde 1990, China não estabelece meta de crescimento econômico

Índia bate recorde de novas infecções em 24 horas

Reino Unido vai impor quarentena de 14 dias a quem chegar do exterior

09:30 – Governo exonera responsável por autorizar medicamentos para o SUS

09:30 – Governo exonera responsável por autorizar medicamentos para o SUS

O governo federal exonerou o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Antonio Carlos Campos de Carvalho, após 18 dias no cargo, conforme publicação no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Carvalho era responsável por analisar decisões de incorporações de medicamentos ao SUS.

Segundo declarou Carvalho nesta semana ao jornal Folha de S. Paulo, ele mesmo pediu demissão na segunda-feira, por considerar "precipitada" a decisão do governo federal de estabelecer um novo protocolo para uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves de covid-19.

08:20 – Reino Unido vai impor quarentena de 14 dias a quem chegar do exterior

O Reino Unido vai impor uma quarentena de 14 dias às pessoas que chegarem do exterior para tentar diminuir a dissiminação do novo coronavírus, anunciou nesta sexta-feira o secretário de Estado da Irlanda do Norte, Brandon Lewis.

Segundo ele, a manutenção da medida deve ser verificada a cada três semanas. De acordo com a imprensa britânica, o não cumprimento da regra pode resultar em multa de 1.000 libras (cerca de 6.770 reais).

Até o momento, a quarentena de 14 dias foi exigida apenas a britânicos repatriados da China e do cruzeiro Diamond Princess, em fevereiro, mas nunca foi imposta a pessoas que chegassem de países como Itália, que no início de março já tinha um elevado número de casos.

A medida não vai ser aplicada à Irlanda devido aos compromissos de livre circulação na fronteira com a Irlanda do Norte previstos nos acordos de paz.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido registra 252.246 casos do novo coronavírus e 36.124 mortes.

06:15 – Índia registra maior número de casos em 24h

A Índia registrou nesta sexta-feira o maior aumento diário de casos de coronavírus. As 6.088 novas infecçoes relatados nas últimas 24 horas elevaram o total no país para 118.447, um acréscimo de cerca de 5%. As mortes aumentaram para 3.583 e o número de recuperados é de aproximadamente 48 mil, segundo o Ministério da Saúde da índia. Maharashtra é o estado mais afetado, com mais de 41 mil casos e 1.454 mortes.

Embora tenha uma população de cerca de 1,3 bilhão de pessoas, a Índia é o 11º país com maior número de casos. As medidas de isolamento social começaram em 25 de março e foram estendidas pelo primeiro-ministro Narendra Modi até o final de maio. Recentemente, houve flexibilização em regiões menos afetadas. Alguns voos domésticos devem ser retomandos na segunda-feira.

05:50 – China rompe tradição e não fixa meta de crescimento econômico

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, afirmou nesta sexta-feira que o país não vai fixar uma meta de crescimento econômico para este ano, devido à grande incerteza provocada pela pandemia de covid-19. É a primeira vez que isso ocorre desde 1990, quando a China passou a divulgar as metas.

"Não fixar uma meta específica de crescimento permitirá o foco em garantir a estabilidade em todas as seis frentes e a segurança em todas as seis áreas", disse Li Keqiang aos 3 mil delegados da Assembleia Popular Nacional (APN) em Pequim.

As seis frentes referidas são: criação de emprego, setor financeiro, comércio externo, investimento estrangeiro, investimento doméstico e expectativas econômicas. Li fixou como objetivo criar mais de 9 milhões de empregos urbanos e alcançar uma taxa de desemprego de 6%.

A China é a segunda maior potência do mundo e viu seu Produto Interno Bruto (PIB) cair 6,8% no primeiro trimestre do ano, a pior contração desde a década de 1970, devido às estritas medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus.

Entre as metas do país para 2020, o primeiro-ministro considera que garantir um desempenho econômico estável é de "importância crucial" e que a China deve priorizar a estabilização do emprego e focar na batalha contra a pobreza. O objetivo do regime é erradicar a pobreza até 2021, quando o Partido Comunista Chinês celebra cem anos de fundação.

Primeiro-ministro chinês, Li Keqiang (no canto inferior direito), comunicou ao legislativo que país não terá meta de crescimento em 2020

05:00 – Brasil bate novo recorde diário de mortos

O Brasil voltou a bater recorde de mortes diárias por covid-19. De acordo com números divulgados pelo Ministério da Saúde na noite desta quinta-feira (21/05), foram 1.188 óbitos e 18.508 infecções em 24 horas. No total, o país registra 20.047 mortes e 310.087 casos confirmados.

Ainda segundo o ministério, 125.960 pessoas se recuperaram da doença, e 164.080 pacientes estão em acompanhamento médico. Em um intervalo de apenas 12 dias, o número de óbitos por covid-19 mais do que dobrou no país (eram 9.897 em 9 de maio).

O estado de São Paulo é o epicentro da pandemia no país, com 73.739 casos e 5.558 mortos, seguido pelo Rio de Janeiro, que soma 32.089 casos e 3.412 mortos.

Resumo dos principais acontecimentos de quinta-feira (21/05):

Mundo tem mais de 5 milhões de infectados por coronavírus

Brasil bate novo recorde diário de mortos

Espanha registra menor número de óbitos por covid-19 em mais de dois meses

Dinamarca antecipa reabertura da vida cultural

Japão suspende estado de emergência em mais três regiões

