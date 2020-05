+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta segunda-feira (18/05):

Mundo tem mais de 4,7 milhões de casos, 315 mil mortes e 1,7 milhão de recuperados

Brasil registra 241.080 infecções, 16.118 óbitos e 94.122 recuperados

Relaxamento de restrições contra covid-19 avança na Europa

Índia estende lockdown

Japão entra em recessão em meio à pandemia

08:32 - Relaxamento de restrições contra covid-19 avança na Europa

Vários países europeus estão dando prosseguimento ao relaxamento das medidas de confinamento e restrições impostas devido à pandemia de covid-19 nesta segunda feira (18/05), em meio à redução das mortes e de novos casos da doença nas contagens diárias em diferentes regiões.

Bares, restaurantes, salões de beleza e lojas serão reabertas ainda que sob regras de distanciamento social e higiene. Em alguns países, como França, Itália, Reino Unido e Grécia, muitas pessoas puderam a aproveitar a chegada do calor em parques e praias.

08:03 - Índia estende lockdown até fim de maio

O governo da Índia decidiu estender o lockdown no país de 1,3 bilhões de habitantes por ao menos mais duas semanas. O país soma agora o maior numero de casos em toda a Ásia.

A Índia teve o maior aumento de novas infecções de coronavírus em um período de 24 horas já registrado no país: foram 5.242 novos casos em um dia, elevando o total para 96.169, além de 157 novas mortes, somando agora 3.029 óbitos por covid-19.

No domingo, o governo anunciou a extensão do lockdown até o dia 31 de maio, mas relaxou restrições para tentar recuperar algumas atividades econômicas e conceder aos estados maiores poderes para controlar e decidir de que modo devem ser adotadas as medidas preventivas.

As autoridades atribuem o aumento repentino nos casos ao retorno de centenas de milhares de trabalhadores migrantes, que perderam seus empregos em outras regiões, aos seus vilarejos de origem, onde as infraestruturas de saúde são insuficientes. No dia 4 de maio, o governo permitiu o retorno dos migrantes, o que gerou uma movimentação de milhões de pessoas nas últimas duas semanas.

Os transportes ferroviários voltaram a funcionar, mas com número limitado de trens. O tráfego aéreo ainda está suspenso. Metrôs, escolas, hotéis e restaurantes permanecem fechados em todo o país.

07:28 - Japão entra em recessão em meio à pandemia

O Japão entrou em recessão após a economia do país sofrer fortes abalos em razão da pandemia de covid-19 no primeiro trimestre do ano e derrubar as exportações, a produção industrial e o consumo.

A terceira maior economia do mundo se retraiu em 3,4% nos primeiros três meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados sazonais ajustados divulgados pelo governo. O encolhimento foi de 0,9% em relação ao trimestre anterior.

No último trimestre de 2019, o PIB japonês havia sofrido um recuo de 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A contração da economia em dois trimestres consecutivos configura uma recessão técnica. É a primeira vez que o Japão entra em recessão desde 2015.

Analistas preveem que a queda deverá ser ainda maior nos próximos meses, fazendo com que o país enfrente a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.

O Japão é extremamente vulnerável a repercussões da pandemia, em razão de sua dependência Do comércio com a China, onde a doença surgiu, e os Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia.

Resumo deste domingo (17/05):

Bolsonaro leva ministros a manifestação pró-governo

Mourão recebe resultado negativo para covid-19

Espanha tem menos de 100 mortes em 24 horas pela primeira vez em dois meses

Reino Unido registra menor cifra de mortes diárias desde o início da quarentena

Premiê britânico diz que vacina pode jamais virar realidade

Obama critica gestão de pandemia de Trump

