+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Mundo tem mais de 4,5 milhões de casos, 306 mil mortes e 1,5 milhão de recuperados

Brasil registra 218.223 infecções, 14.817 óbitos e 84.970 recuperados

Bundesliga reinicia jogos após dois meses de paralisação

Air Canada anuncia demissão de ao menos metade dos funcionários

Alemanha relaxa controle de fronteiras com vizinhos

7:40 - Alemanha relaxa controle de fronteiras com vizinhos

Os controles nas fronteiras da Alemanha com países vizinhos, impostos temporariamente devido à pandemia de covid-19, foram relaxados neste sábado, conforme decisão anunciada na quarta-feira. A recomendação para os cidadãos alemães é, no entanto, de continuar abrindo mão de viagens turísticas nas próximas semanas. Viagens para visitas familiares ou a trabalho são permitidas, para compras ou para encher o tanque do carro continuam vetadas.

Os primeiros controles a serem encerrados foram os da fronteira com Luxemburgo. A Alemanha também está disposta a acabar com o controle na fronteira com a Dinamarca assim que o governo dinamarquês tiver concluído suas consultações com os respectivos países vizinhos, segundo o governo alemão.

Os controles nas fronteiras com a França, a Áustria e a Suíça, no entanto, deverão ser mantidos até 15 de junho. No entanto, eles passaram a ser aleatórios.

A partir de 15 de junho, todos os controles nas fronteiras alemãs deverão acabar, contanto que as infecções na Alemanha e nos países vizinhos assim o permitam, disse na quarta-feira o ministro do Interior, Horst Seehofer. A partir de então viagens de pessoas vindas de países de fora da União Europeia (UE) também devem ser possíveis, afirmou.

A Itália, que foi gravemente afetada por Corona, também quer permitir viagens ao exterior e entrada de pessoas de outros países a partir de 3 de junho. Isso está previsto em um decreto do governo emitido em Roma na madrugada deste sábado. Então as pessoas da UE e do espaço Schengen poderiam entrar novamente –mesmo obrigatoriedade de quarentena por duas semanas, segundo o documento. Até o momento, a entrada só é possível em casos excepcionais, por exemplo, para italianos no exterior que desejam retornar ao seu país de origem ou estrangeiros residentes na Itália.

Pesquisadores britânicos querem saber se cães usados em detecção de doenças podem ajudar em casos de covid-19

06:50 – Reino Unido testa se cães podem farejar coronavírus

Pesquisadores britânicos iniciaram testes para verificar se cães podem detectar se seres humanos que têm covid-19 antes que apareçam os sintomas. As autoridades de saúde do Reino Unido afirmaram neste sábado que especialistas em controle da doença estão investigando se cachorros que foram treinados para farejar certos tipos de câncer e malária podem ser potencialmente usados como

"medida não invasiva de alerta precoce" para identificar o coronavírus.

Cientistas da Escola de Higiene de Medicina Tropical de Londres e da Universidade de Durham estão colaborando com a instituição de caridade Medical Detection Dogs. O teste está recebendo cerca de 500 mil libras (mais de 3,5 milhões de reais) em financiamento do governo britânico.

Seis cães, incluindo das raças labrador e cocker spaniel, começaram treinamento básico para o teste. Na fase inicial, os pesquisadores planejam coletar amostras de odor de pessoas infectadas com o vírus e de quem não tem a doença. Os cães serão submetidos a treinamento usando as amostras, e o método só será aprovado após verificação de forte evidência científica, garantem os especialistas.

06:30 – Bundesliga retoma jogos em meio à pandemia

A Bundesliga, primeira divisão do futebol alemão, recomeça neste sábado suas partidas, após mais de dois meses de paralisação devido ao coronavírus, juntamente com a segunda divisão. Os jogos são realizados sem a presença do público e com uma série de restrições sanitárias.

A Bundesliga é a primeira grande liga de futebol europeia a reiniciar atividades após ser paralisada pela pandemia.

"O mundo inteiro estará olhando para a Alemanha, para ver se vamos conseguir", afirmou o técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick. "Se conseguirmos assegurar que a temporada continue, isso enviará um sinal para todas as ligas."

De acordo com o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a expectativa é que cerca de um bilhão de pessoas acompanhem as partidas pela TV neste fim de semana, quando a maior atração é o clássico local Borussia Dortmund e Schalke 04.

A Alemanha começou neste mês com um lento relaxamento de suas medidas de distanciamento social, com abertura de restaurantes e comércio. O país está em recessão, já que a economia apresentou retração de 2.2% durante o primeiro trimestre de 2020 – a maior contração trimestral registrada desde a crise financeira de 2008/2009 e a segunda maior desde a Reunificação do país, em 1990.

5:40 – Air Canada anuncia demissão de ao menos metade dos funcionários

A Air Canada anunciou que vai eliminar pelo menos metade de sua força de trabalho devido à crise causada pela pandemia da covid-19.

A principal companhia aérea do Canadá, que cortou 95% dos voos devido ao fechamento de fronteiras e às medidas para conter o novo coronavírus, decidiu reduzir o número de funcionários "em 50 a 60%", informou, em comunicado, a empresa, que tem cerca de 38 mil funcionários.

A força de trabalho atual permite aproximadamente a realização de 1.500 voos por dia, operados por 258 aeronaves. "No ambiente atual, uma operação desta escala não é viável para o futuro", observou a empresa.

A Air Canada suspendeu a maioria de seus voos internacionais, inclusive para os Estados Unidos, após o anúncio do fechamento temporário da fronteira entre o país e o Canadá, na tentativa de impedir a propagação do coronavírus. Continua a servir todo o Canadá, mas num número reduzido de aeroportos.

