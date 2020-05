+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta sexta-feira (15/05):

Mundo tem mais de 4,4 milhões de casos, 302 mil mortes e 1,5 milhão de recuperados

Brasil registra 202.918 infecções, 13.993 óbitos e 79.479 recuperados

06:05 - China não registra mortes por covid-19 há um mês

A China completou nesta sexta-feira um mês sem reportar nenhuma nova morte em decorrência do novo coronavírus. Atualmente, há somente 91 pacientes com covid-19 em tratamento no país, segundo dados oficiais.

A Comissão Nacional de Saúde reportou quatro novos casos da doença nesta sexta, sendo todos resultado de transmissão local na província de Jilin, no nordeste do país. O último dia em que a comissão havia reportado uma morte em decorrência da covid-19 foi 14 de abril.

Além dos 91 pacientes em tratamento, há outros 623 em quarentena por uma suspeita de infecção ou por terem testado positivo para o coronavírus sem apresentar sintomas.

No total, a China registrou 4.633 mortes em decorrência da covid-19 e 82.933 infecções desde que o coronavírus foi detectado pela primeira vez no fim do ano passado, na cidade de Wuhan.

Resumo dos principais acontecimentos desta quinta-feira (14/05):

Mortes por covid-19 no mundo passam de 300 mil

Pelo segundo dia consecutivo, Brasil tem recorde de casos de coronavírus em 24 horas

Alemanha estima quase 100 bilhões de euros a menos em receitas tributárias

Japão suspende estado de emergência na maior parte do país

Estudo associa covid-19 a doença inflamatória em crianças

ONU alerta para aumento do sofrimento psicológico durante a pandemia

