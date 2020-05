+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (13/05):

Mundo tem 4,2 milhões de casos de covid-19, quase 292 mil mortes e 1,4 milhão de recuperados

Brasil registra 177.589 infecções, 12.400 óbitos e 72.597 recuperados

Alemanha anuncia afrouxamento de controles de fronteira

Rússia registra mais de 10 mil casos de covid-19 em um dia

09:35 - Mulher de 113 anos sobrevive à covid-19 na Espanha

Considerada a mulher mais velha da Espanha, María Branyas, de 113 anos, sobreviveu à batalha contra a covid-19, que havia contraído em abril. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12/04) pelo asilo Santa Maria del Tura, onde Branyas vive há 20 anos, na cidade de Olot, na Catalunha.

Branyas recebeu o teste negativo para o coronavírus nesta segunda-feira, segundo sua filha Rosa, que a definiu como "uma mulher forte e positiva".

07:49 - Alemanha anuncia afrouxamento de controles de fronteira

Os controles nas fronteiras da Alemanha impostos temporariamente devido à pandemia de covid-19 deverão ser afrouxados a partir do próximo sábado (16/05), anunciou o Ministério do Interior do país nesta quarta-feira. A recomendação para os cidadãos alemães é, no entanto, de continuar abrindo mão de viagens turísticas nas próximas semanas.

Os primeiros controles a serem encerrados, na noite de sexta para sábado, serão os da fronteira com Luxemburgo. A Alemanha também está disposta a acabar com o controle na fronteira com a Dinamarca assim que o governo dinamarquês tiver concluído suas consultações com os respectivos países vizinhos, disse o ministério alemão.

Os controles nas fronteiras com a França, a Áustria e a Suíça, no entanto, deverão ser mantidos até 15 de junho. No entanto, a partir do fim de semana, os controles passarão a ser aleatórios, levando em conta os riscos, e "não mais tão sistemáticos como até agora", disse o ministério.

A partir de 15 de junho, todos os controles nas fronteiras alemãs deverão acabar, contanto que as infecções na Alemanha e nos países vizinhos assim o permitam, disse o ministro do Interior, Horst Seehofer. A partir de então viagens de pessoas vindas de países de fora da União Europeia (UE) também devem ser possíveis, afirmou.

06:15 - Rússia registra mais de 10 mil casos de covid-19 em um dia

A Rússia registrou 10.028 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infecções no país para 242.271, segundo dados divulgados pelo governo nesta quarta-feira. A Rússia é atualmente o segundo país com mais infecções pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos.

Apesar de uma constante alta no número de casos no país, o Kremlin afrouxou nesta semana o lockdown que havia sido imposto em nível nacional. Grande parte dos novos casos foi registrada em Moscou.

Embora os casos venham aumentando, a taxa de mortalidade do coronavírus reportada pela Rússia é significativamente menor que a de outros país europeus fortemente afetados pela pandemia. Nas últimas 24 horas, as autoridades russas reportaram 96 novas mortes, com o total chegando a 2.212.

O governo afirma que conseguiu conter o número de morte após aprender com a experiência de outros países da Europa, agindo rapidamente para isolar viajantes e pessoas em risco, converter hospitais em centros de tratamento para covid-19 e lançar uma ampla campanha para testar e colocar em quarentena os infectados.

As autoridades disseram nesta segunda já terem feito quase 6 milhões de testes, mas críticos duvidam dos números, afirmando haver subnotigficação pelo fato de mortes relacionadas ao vírus estarem sendo registradas como em decorrência de outras causas.

00:00 - Bolsonaro entrega exames de coronavírus ao STF

A Advocacia-Geral da União (AGU) entregou nesta terça-feira (12/05), ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, os laudos dos exames de covid-19 realizados pelo presidente Jair Bolsonaro, afirmou o gabinete de Lewandowski.

Bolsonaro realizou os exames em março, após retornar de uma viagem aos Estados Unidos. Em meio a notícias de que teria testado positivo para o novo coronavírus, o presidente afirmou, em 13 de março, em suas redes sociais, que testou negativo, mas nunca apresentou os exames.

O jornal O Estado de S. Paulo moveu uma ação na Justiça para ter acesso ao resultado dos exames. A Justiça deu duas vezes ganho de causa ao jornal, mas a defesa do presidente recorreu a instâncias superiores.

Resumo do principais acontecimentos desta terça-feira (12/05):

Brasil registra recorde de 881 óbitos em um dia e passa Alemanha em número de casos

Wuhan planeja testar toda a população após novos casos de covid-19

Espanha decreta quarentena de 14 dias para quem vem do exterior

Instituto alemão espera taxa de infecção constante

Dinamarca declara pandemia controlada

