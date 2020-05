+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta terça-feira (12/05):

Mundo tem mais de 4,1 milhões de casos confirmados, 286 mil mortes e 1,4 milhão de recuperados

O Brasil computa mais de 168 mil casos, 11.519 mortes e mais de 67 mil recuperados

Espanha decreta quarentena de 14 dias para quem vem do exterior

Governadores dizem que vão ignorar decreto de Bolsonaro

Trump confirma que Pence testou negativo para covid-19

08:05 – Detentos forçam contágio nos EUA para tentar libertação

Imagens de vigilância flagraram dois grupos de detentos numa penitenciária em Los Angeles compartilhando garrafas d'água e máscaras em tentativa de se infectarem com o novo coronavírus. Os detentos tinham a esperança de, quando infectados, garantir uma libertação antecipada.

De acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Alex Villanueva, o comportamento dos detentos resultou no teste positivo de quase metade dos presos na unidade.

"De alguma forma, havia uma crença equivocada entre a população carcerária de que, se eles tivessem resultados positivos, haveria alguma maneira de forçar nossas mãos e libertar os presos", disse Villanueva. "Isso não vai acontecer."



06:55 – Instituto alemão espera taxa de infecção constante

Segundo estimativas do Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha, o chamado número de reprodução do coronavírus deve continuar em torno de 1 nos próximos dias na Alemanha. Isso se deve ao fato de que o número de novas infecções diárias quase não diminuiu e se aproxima de uma estagnação, segundo o vice-presidente do RKI, Lars Schaade.

Na Alemanha, o número de reprodução, que indica a taxa de infecção, está atualmente em 1,07. Em termos matemáticos, isso significa que uma pessoa infectada contagia mais do que uma outra pessoa. Segundo o RKI, os dias em que número está acima de 1 não são problemáticos, e somente quando atinge 1,2 ou 1,3 em vários dias consecutivos é necessário "olhar atentamente".

Schaade apontou que o número de reprodução não é o único fator decisivo na avaliação da situação. O número de novas infecções na comparação diária, o número de testes positivos e a carga sobre o sistema de saúde também são relevantes.

Apesar do leve crescimento na taxa de infecção, Schaade afirmou acreditar que a abertura de fronteiras na Europa é possível sob certas condições. Se houver unanimidade e uma situação epidemiológica semelhante nos países vizinhos, pode-se justificar a abertura de fronteira, segundo Schaade.

O número efetivo de reprodução R designa o potencial de propagação de um vírus dentro de determinadas condições. Se ele é superior a 1, cada paciente transmite a doença a pelo menos mais uma pessoa, e o vírus se dissemina. Se é menor do que 1, cada vez menos indivíduos se infectam e o número dos contágios retrocede. Portanto, para coibir o alastramento de um patógeno, o número de reprodução deve estar abaixo de 1 (ou R < 1, em termos matemáticos).

06:25 – Espanha decreta quarentena de 14 dias para quem chega do exterior

O governo da Espanha divulgou em boletim oficial nesta terça-feira que todas as pessoas que entrarem no país a partir de sexta-feira deverão seguir o protocolo de quarentena de 14 dias. A medida permanecerá em vigor até o levantamento do estado de emergência – evocado em meados de março devido à pandemia do coronavírus.

Durante essas duas semanas, as pessoas que chegaram de outros países "deverão permanecer no seu domicílio ou alojamento", podendo sair apenas para adquirir alimentos, produtos farmacêuticos e bens de primeira necessidade, ser assistidas em centros, serviços e estabelecimentos de saúde e por razões de força maior ou de necessidade.

Trabalhadores transfronteiriços, dos transportes e suas tripulações, bem como os profissionais de saúde que vão exercer a sua atividade laboral, estão isentos desta medida, desde que não tenham estado em contato com pessoas diagnosticadas com a covid-19.

As autoridades sanitárias também poderão contatar as pessoas em quarentena para o monitoramento do estado de saúde e pedem que, em caso de sintomas como febre, tosse, dificuldade em respirar, mal-estar geral ou outros sintomas suspeitos de coronavírus, entrem em contato por telefone com os serviços de saúde.

No caso das agências de viagens, operadores turísticos e empresas de transporte, estas devem informar os passageiros da medida no início do processo de venda de bilhetes para Espanha e, no caso dos aviões, as empresas devem fornecer um formulário de saúde pública para localizar os passageiros, que deverá ser entregue à sua chegada ao território espanhol. Medidas idênticas foram adotadas anteriormente na França, Alemanha e China.

Espanha é um dos países mais atingidos pela covid-19, com mais de 26 mil mortes e mais de 227 mil casos confirmados. Metade da população espanhola iniciou nesta terça-feira a chamada "fase um" do plano de alívio das medidas rígidas aprovadas com a entrada em vigor do estado de emergência em meados de março.

05:45 – Polícia pune cuspidas no chão na Índia

Na Índia, um homem cuspiu numa estrada em Chandigarh e foi obrigado por um policial rodoviário a limpar o chão como forma de punição.





06:05 – Matadouro na Alemanha tem mais de 400 funcionários infectados

Em um matadouro em Birkenfeld, no estado alemão de Baden-Württemberg, mais de um terço dos 1.100 funcionários contraiu o novo coronavírus. Nos resultados de uma segunda série de testes, 82 pessoas testaram positivo para covid-19, elevando para 412 o número de funcionários que estiveram ou estão infectados, segundo as autoridades locais.

Quase todos os infectados são trabalhadores temporários do Leste Europeu, que majoritariamente vivem em acomodações compartilhadas. Boa parte dos funcionários já se recuperou e pode voltar a trabalhar, mas sob condições especiais de deslocamento único entre casa e o local de trabalho.

Os funcionários infectados que moravam em alojamentos comunitários foram acomodados pelo governo distrital em domicílios alternativos. Cerca de 80 funcionários do matadouro permanecem em quarentena.

05:25 – Alemanha tem mais de 170 mil casos e 7,5 mil mortes

A Alemanha registrou 933 novos casos de covid-19 na segunda-feira, e o número total no país saltou para 170.508. O número de mortos em decorrência da doença aumentou em 116, totalizando 7.533, segundos dados divulgados pelo Instituto Roberto Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças no país.

Trata-se de um aumento significativo em relação ao dia anterior, embora os números geralmente sejam mais baixos em fins de semana devido a atrasos na contabilização. Confira a evolução recente dos números na Alemanha:

12/05: 933 novos casos; 116 mortes

11/05: 357 novos casos; 22 mortes

10/05: 667 novos casos; 13 mortes

09/05: 1.251 novos casos; 147 mortes

08/05: 1.209 novos casos: 147 mortes

07/05: 1.284 novos casos: 123 mortes

06/05: 947 novos casos: 165 mortes

05/05: 685 novos casos: 139 mortes

04/05: 679 novos casos: 43 mortes

03/05: 793 novos casos: 74 mortes

02/05: 945 novos casos: 94 mortes

05:05 – Atividade econômica despenca na França

A atividade econômica da França caiu 27% em abril, em comparação com a trajetória esperada antes da pandemia, anunciou o Banco da França. O uso da capacidade industrial, por exemplo, despencou de 77% em fevereiro para 56% em março e 46% em abril – "o nível mais baixo já registrado", segundo o Banco da França.

04:45 – Xangai reabre Disneylândia

A China registrou apenas uma nova infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, em meio a medidas de normalização da vida pública. Na segunda-feira, os alunos do ensino médio voltaram às aulas em Pequim, e a Disneylândia de Xangai reabriu seus portões, embora para um número limitado de visitantes.

A Disneylândia de Xangai foi reaberta ao público

04:30 – Trump confirma que Pence testou negativo para covid-19

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres que todo mundo que quiser ser testado para o novo coronavírus pode fazê-lo, embora autoridades tenham esclarecido posteriormente que ele estava se referindo a todos que "precisam" de um teste.

A coletiva ocorreu após relatos de que dois funcionários da Casa Branca foram infectados com o coronavírus – uma assistente pessoal do presidente e a porta-voz do vice-presidente Mike Pence, Katie Miller. Trump confirmou que Pence testou negativo para Sars-Cov-2.

A coletiva de Trump foi interrompida abruptamente depois que o presidente teve uma discussão com uma repórter americana de descendência asiática. A repórter da CBS News, Weija Jiang, perguntou a Trump por que ele insiste que os EUA estão se saindo melhor do que outros países no quesito testagem para o vírus.

"Eles estão perdendo suas vidas em todo o mundo. E talvez essa seja uma pergunta que você deva fazer à China. Não me pergunte, faça essa pergunta à China, ok?", respondeu Trump.

"Senhor, por que está dizendo isso especificamente para mim?", questionou Jiang.

"Estou dizendo isso a qualquer pessoa que fala uma pergunta desagradável como esta", replicou Trump.

Nesta segunda, a Casa Branca ordenou que funcionários que trabalham na Ala Oeste usem máscaras, uma regra que não se espera que seja aplicada Trump ou Pence. A Ala Oeste é o apêndice da residência presidencial onde estão localizados o Salão Oval, os escritórios dos principais assessores do chefe de governo, algumas salas de reunião e a sala de imprensa, bem como o espaço de trabalho dos jornalistas.

00:00 - Governadores dizem que vão ignorar decreto de Bolsonaro

Após o presidente Jair Bolsonaro emitir um decreto que classifica academias de ginástica e salões de beleza como serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia, governadores afirmaram que vão ignorar a medida. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

Segundo a Folha de S. Paulo e o portal G1, manifestaram-se contrários à determinação Camilo Santana (PT), do Ceará; Flávio Dino (PC do B), do Maranhão; João Dória (PSDB), de São Paulo; Rui Costa (PT), da Bahia; Hélder Barbalho (MDB), do Pará; Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo; e Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro.

"Bolsonaro deveria estar preocupado com a atividade realmente essencial que cabe a ele cuidar, a de presidente da República, e passar a exercê-la com seriedade", criticou Flávio Dino, citado pela Folha. Ele afirmou que no Maranhão "nada muda até o dia 20".

Resumo dos principais acontecimentos de segunda-feira (11/05):

China reporta novos casos de covid-19 em Wuhan

Europa inicia reabertura gradual após alívio da pandemia

Taxa de contágio sobe na Alemanha após alívio de restrições

Pandemia avança sobre indígenas da Amazônia

Número de mortos nos EUA passa de 80 mil

