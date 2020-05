+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta sexta-feira (08/05):

Mundo tem 3,8 milhões de casos, 269 mil mortes e 1,28 milhão de recuperados

Brasil registra 135.106 casos, 9.146. óbitos e 55.350 recuperados

ONU alerta para "tsunami de ódio e xenofobia" devido à pandemia

Rússia registra mais de 10 mil novos casos de covid-19 pelo sexto dia

11:05 – Estado alemão testa todos os funcionários de abatedouros da região

Um surto de novas infecções pelo coronavírus numa fábrica de embalagem de carne levou o governo da Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha, a iniciar testes em funcionários de abatedouros em todo o território.

A fábrica em Coesfeld, próxima à fronteira com a Holanda, registrou 129 infecções pelo vírus até quinta-feira (07/05), afirmou Christian Wiermer, porta-voz do governo estadual. Dos pacientes infectados, 13 foram hospitalizados. Wiermer destacou que a situação é muito séria.

Os testes se concentrarão em funcionários que tem contratos temporários e serão realizados em suas acomodações. Se as normas de higiene nestes locais não estiverem de acordo com os padrões vigentes, novas condições deverão ser impostas. Infecções em abatedouros de outros estados alemães, como Schleswig-Holstein (noroeste), também foram registradas.

O governador da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, é um dos 16 líderes regionais que mais pressiona por um afrouxamento das restrições à circulação na Alemanha.

10:41 – Lufthansa vai dobrar número de voos na Europa em junho

A companhia aérea alemã Lufthansa deverá aumentar seus voos comerciais em junho para praticamente o dobro do número atual, com 160 aeronaves que deverão transportar passageiros para 106 destinos locais e internacionais.

Juntamente com as subsidiárias Swiss e Eurowings, a Lufthansa deverá voar para tradicionais destinos de férias de verão na Europa, como Creta ou Maiorca, no Mediterrâneo, ou Sylt e Rostock, no litoral norte alemão. Cerca de 600 aviões pertencentes à Lufthansa deverão permanecer em terra.

A Lufthansa Group, segunda maior companhia aérea após a Ryanair, confirmou na quinta-feira (07/05) que negocia com o governo alemão um pacote de resgate de 9 bilhões de euros (cerca de R$ 57 bilhões). Em troca do pacote, o governo propôs assumir uma participação de 25% mais uma ação na companhia, além de uma vaga na diretoria.

09:20 – China anuncia reabertura gradual de cinemas e museus

A China anunciou nesta sexta-feira a reabertura gradual de cinemas, museus e outros locais de recreação e disse que a medida é possível pois o país superou o pico de infecções pelo novo coronavírus. A reabertura, no entanto, está sujeita a restrições, incluindo a obrigatoriedade de reservas e a diminuição do número máximo de pessoas que podem visitar esses locais ao mesmo tempo.

07:35 - ONU alerta para "tsunami de ódio e xenofobia" devido à pandemia

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou nesta sexta-feira que a pandemia do novo coronavírus continua desencadeando um "tsunami de ódio e xenofobia" e apelou por esforços para combater o discurso de ódio mundo afora.

Guterres disse que um "sentimento antiestrangeiros surgiu online e nas ruas, teorias da conspiração antissemitas se espalharam, e ataques contra muçulmanos relacionados à covid-19 ocorreram". Migrantes e refugiados foram "vilipendiados como fonte do vírus e depois tiveram o acesso a tratamento médico negado", disse.

"Jornalistas, denunciantes, profissionais da saúde, trabalhadores humanitários e defensores dos direitos humanos estão sendo alvo simplesmente por fazerem os seus trabalhos'', criticou.

O secretário-geral da ONU pediu que líderes políticos mostrem solidariedade com todas as pessoas e que instituições educacionais foquem a "alfabetização digital" num momento em que extremistas miram o públicos potencialmente desesperado.

Ele também apelou às redes sociais que removam conteúdos racistas, misóginos e de outra natureza nociva. À sociedade civil, ele pediu que o contato com pessoas vulneráveis seja fortalecido. Figuras religiosa deveriam servir de "modelos de respeito mútuo", recomendou.

06:40 - Rússia registra mais de 10 mil novos casos de covid-19 pelo sexto dia

Após transformar-se num novo epicentro da pandemia, a Rússia registrou nesta sexta-feira mais de 10 mil novos casos de covid-19 pelo sexto dia consecutivo.

Dados do governo apontam o registro de 10.669 novos casos em 24 horas, menos que os 11.231 registrados no dia anterior. O total de infecções no país chegou a 187.859.

A Rússia é agora o quinto país do mundo em número de casos, atrás dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália e do Reino Unido.

O país também registrou 98 novas mortes pelo vírus, com o total chegando a 1.723. O número oficial de mortes por covid-19 no país segue muito abaixo do que o reportado por vários outros países, o que é questionado por críticos do Kremlin.

00:00 - Bolsonaro perdeu "compasso moral" em meio a pandemia, diz "The Lancet"

Num veemente editorial intitulado Covid-19 no Brasil: "E daí?", em que critica a gestão da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2, a revista científica britânica The Lancet escreveu que "talvez a maior ameaça à resposta do país à covid-19 seja seu presidente, Jair Bolsonaro".

O título do texto, publicado nesta quinta-feira (07/05), destacou a declaração pronunciada por Bolsonaro depois que o Brasil ultrapassou 5 mil óbitos em consequência da covid-19, a doença causada pelo coronavírus. "E daí, quer que eu faça o quê? Sou Messias, não faço milagres", disse a repórteres, após ser questionado sobre o veloz aumento das mortes no país.

A publicação destaca que Bolsonaro "não só semeia confusão ao escarnecer e desencorajar medidas sensatas de distanciamento social e lockdown (bloqueio total)" adotadas por governados estaduais e cidades em todo o país, mas que também perdeu "dois importantes e influentes" ministros nas últimas três semanas: o da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro.

"Tal desordem no coração do governo é uma distração fatal em meio a uma emergência de saúde pública e também um sinal forte de que a liderança do Brasil perdeu seu compasso moral – se é que jamais teve algum", diz o texto.

Resumo dos principais acontecimentos de quinta-feira (07/05):

Brasil registra mais de 600 mortes pelo 3° dia consecutivo

Mortes por covid-19 na Europa passam de 150 mil

Rússia supera Alemanha e França após alta recorde de infecções.

ONU teme aumento de fome, conflitos e pobreza devido a pandemia

Taxa de reprodução do vírus na Alemanha cai para 0,65

Queda do turismo global devido à pandemia pode chegar a 80%

