+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

A evolução da pandemia de coronavírus

Mais de 3 milhões de casos confirmados em todo o mundo

O número de casos confirmados de covid-19 em todo o mundo ultrapassou 3 milhões. Os Estados Unidos registram quase um terço das infecções, de acordo com dados da universidade americana John Hopkins. Com quase 55 mil óbitos, a perda de vidas causada pelo novo coronavírus nos EUA se aproxima das 58 mil mortes de soldados americanos na guerra do Vietnã, nos anos 1970. (27/04)