+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (06/05):

Mundo tem 3,67 milhões de casos de covid-19 confirmados e 257 mil mortes; 1,2 milhão se recuperaram

Brasil tem 114.715 casos e 7.921 mortes, segundo Ministério da Saúde

Atletas franceses suspeitam ter contraído coronavírus em outubro na China

Pressione Ctrl + F5 para atualizar - as atualizações estão no horário de Brasília:

06:30 - Atletas franceses suspeitam ter contraído coronavírus em outubro na China

Vários esportistas da delegação francesa que viajou a Wuhan para participar dos Jogos Mundiais Militares, no fim de outubro de 2019, disseram ter estado doentes, com sintomas similares aos do novo coronavírus, quando regressaram da China, noticiaram nesta terça-feira (05/05) a emissora BFM TV e o jornal Le Parisien.

De forma anônima, um dos 281 atletas que representaram a França em Wuhan relatou à BFM TV que, depois do retorno, teve febre e dificuldades para respirar e permaneceu em repouso por três dias. Pelas redes sociais, ele descobriu que vários de seus colegas também estavam doentes, com sintomas parecidos, afirmou.

O caso chamou a atenção para declarações anteriores dadas pela atleta de pentatlo moderno Elodie Clouvel, que, em fins de março, dissera à emissora Télévision Loire 7 que acreditava ter sido contaminada na China em outubro do ano passado.

As declarações dos atletas franceses devem acirrar ainda mais a discussão sobre a origem do vírus e o comportamento inicial das autoridades chinesas.

Leia a notícia completa

Resumo dos principais acontecimentos de terça-feira (05/05):

Brasil registra novo recorde diário de mortes por covid-19

Mortes por covid-19 podem chegar a 3 mil por dia nos EUA até junho, diz documento

Baviera anuncia reabertura de restaurantes e hotéis

OMS pede que países investiguem casos de pneumonia para rastrear covid-19

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter