+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Mundo tem 3,57 milhões de casos de covid-19 confirmados e 251 mil mortes; 1,17 milhão se recuperaram

Brasil tem 107.780 casos e 7.321 mortes, segundo Ministério da Saúde

Mortes por covid-19 podem chegar a 3 mil por dia nos EUA até junho, diz documento

Alemanha tem 139 novas mortes e 658 novos casos

10:20 - Baviera anuncia reabertura de restaurantes e hotéis

O estado que possui a maior taxa de infecção de covid-19 per capita em toda a Alemanha anunciou o relaxamento mais abrangente das regras de confinamento no país desde o início das medidas de precaução adotadas há semanas para conter a disseminação do novo coronavírus.

O governador da Baviera, Markus Söder, informou que os restaurantes poderão receber clientes nos ambientes externos a partir do dia 18 de maio e, depois de uma semana, também nas áreas internas, ainda que com número limitado de clientes, horários de abertura restritos e precauções rígidas de higiene.

Os hotéis poderão voltar a receber turistas a partir do dia 30 de maio, mas as piscinas e saunas devem permanecer fechadas. A medida virá a tempo do feriado prolongado de Pentecostes, quando a cidade espera receber um grande número de visitantes.

"Chegou o momento de uma reabertura cautelosa", disse Söder, destacando o que qualificou como o "sucesso" de seu estado na contenção do coronavírus. Há poucas semanas, o governo bávaro decidiu cancelar a Oktoberfest em Munique em meio aos temores gerados pela pandemia de covid-19.

A decisão da Baviera ocorre na véspera de uma nova reunião entre os governadores dos 16 estados alemães e a chanceler federal, Angela Merkel, justamente para decidir sobre os próximos passos no relaxamento das medidas de precaução adotadas no país. A chefe de governo se encontra sob forte pressão para aliviar as restrições que levaram a economia do país a uma forte recessão.

9:50 - Reino Unido se torna o país com mais mortes por covid-19 na Europa

Com mais de 32 mil mortes por covid-19, o Reino Unido superou a Itália na contagem de mortos e se tornou o país com mais vítimas da doença na Europa.

Segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas, foram 29.648 mortes registradas nas quais a covid-19 é mencionada nos atestados de óbito na Inglaterra e no País de Gales até o dia 2 de maio. Incluídos os óbitos na Escócia e Irlanda do Norte, a contagem chega a 32.313, segundo cálculos divulgados pela agência de notícias Reuters.

Diferentemente da metodologia utilizada no Reino Unido, os cálculos na Itália não incluem casos suspeitos. Na semana passada, o governo britânico passou a incluir também as mortes ocorridas fora dos hospitais, de pessoas que haviam sido diagnosticadas com o coronavírus, nas contagens diárias.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, a Itália soma 29.079 mortes.

08:30 - Mortes por covid-19 podem chegar a 3 mil por dia nos EUA até junho, diz documento

Um documento interno do Centro de Controle de Doenças (CDC) nos Estados Unidos vazado à imprensa revela previsões de uma piora acentuada na crise gerada pelo novo coronavírus nos EUA.

Segundo reportagens divulgadas nesta segunda-feira (04/05) pelos jornais The New York Times e Washington Post, o número de infeções diárias no país pode octuplicar, chegando a 200 mil até o início de junho, em contraste com a média de 25 mil novos casos registrados diariamente no país.

De acordo com o documento, a contagem diária de mortos no país pode aumentar significativamente e chegar a 3 mil até o final de maio. Segundo estimativas, a média diária dos óbitos é atualmente de cerca de 2 mil no país, que já e o mais atingido pela pandemia de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. As projeções se baseiam em dados compilados pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

05:40 - Alemanha: "Manter distância é o novo cotidiano"

O número de mortes pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou para 6.831, com 139 óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI) de controle e prevenção de doenças.

O aumento na contagem diária foi bastante significativo, se comparado às 43 mortes registradas no dia anterior. Entretanto, os números na Alemanha tendem a subir no início da semana, quando as autoridades incluem os dados não contabilizados durante o fim de semana.

A contagem de novos casos no país aumentou em 658 nas últimas 24 horas, elevando o total para 163.860. "O número de casos de infecção reportados continua diminuindo. É uma notícia muito boa", disse Lothar Wieler, presidente do RKI. Na semana passada, entre 700 e 1.600 casos foram registrados por dia. Mais de 135 mil pessoas já se recuperaram da doença no país.

A taxa de reprodução do coronavírus Sars-Cov-2 na Alemanha é atualmente de 0,71, o que significa que, em média, uma pessoa infectada contamina 0,71 pessoa, o que indica que o número de infecções deve cair com o tempo. Há alguns dias, a taxa havia voltado a subir para 1,0.

Wieler enfatizou que os números são um registro momentâneo. As recomendações em vigor até o momento devem continuar sendo respeitadas para que o número de infecções se mantenha baixo. "Manter distância é o novo cotidiano", disse.

Liderados pela UE, países doam bilhões para financiar vacina contra coronavírus

Trump afirma que vacina pode estar disponível até final do ano

Japão estende estado de emergência até 31 de maio

Nova Zelândia zera registro de novos casos

