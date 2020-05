+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta segunda-feira (04/05):

Mundo tem 3,5 milhões de casos confirmados e 247 mil mortes; 1,13 milhão se recuperaram

Brasil tem 101.147 casos e 7.025 mortes, segundo Ministério da Saúde; 42.991 se recuperaram

Trump afirma que vacina pode estar disponível até final do ano

Japão estende estado de emergência até 31 de maio

07:25 - Espanha inicia 1ª etapa do relaxamento gradual do confinamento

O total de mortos pela epidemia de covid-19 na Espanha aumentou para 25.428 nesta segunda-feira, com 164 novas mortes ocorridas nas últimas 24 horas, informou o Ministério espanhol da Saúde. A contagem diária de vítimas foi a mais baixa das últimas seis semanas. No mesmo período, o total de casos confirmados no país aumentou de 217.466 para 218.011.

Nesta segunda-feira, o país deu início à primeira das quatro fases programadas para o alívio das medidas de confinamento, que devem se estender por cerca de dois meses. A partir de agora, as pessoas podem ir ao cabelereiro, óticas e comprar refeições para viagem em restaurantes, mas somente com hora marcada.

Muitas lojas ainda continuam fechadas, enquanto os proprietários correm para adaptar seus estabelecimentos às rígidas regras de saúde e higiene anunciadas neste domingo. O governo iniciou a distribuição de 14 milhões de máscaras de proteção, cujo uso passou a ser obrigatório no transporte público.

06:15 – Japão estende estado de emergência até 31 de maio

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta segunda-feira que decidiu estender até 31 de maio o estado de emergência em vigor no país devido à pandemia de coronavírus.

O chefe de governo alertou, porém, que pode vir a revogar a medida antes de seu prazo final se os especialistas concluírem que isso é possível, baseados em análises detalhadas das tendências regionais de infecção.

Em 7 de abril, Abe declarou estado de emergência por um mês em sete regiões japonesas, para logo depois estendê-lo para todo o país. A medida, portanto, expiraria nesta semana.

Uma extensão do estado de emergência já era esperada, apesar da escala relativamente pequena do surto no Japão, que soma 14,8 mil infecções confirmadas e 487 mortes até agora.

05:45 – Trump diz que vacina pode estar disponível até final do ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar "muito confiante" de que haverá uma vacina contra o coronavírus Sars-cov-2 até o fim deste ano, enquanto o governo "pressiona" vários grupos farmacêuticos. "Os médicos vão dizer que eu não devia dizer isto. Eu digo o que penso", acrescentou, em entrevista à emissora Fox News no domingo (03/05).

Questionado sobre como reagiria se outro país tivesse uma vacina antes dos Estados Unidos, Trump respondeu: "É indiferente. Apenas quero uma vacina que funcione."

Uma centena de pesquisas em busca de uma vacina contra a covid-19 está em curso em todo o mundo, incluindo uma dezena já em fase de ensaios clínicos, de acordo com dados divulgados pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Durante a entrevista, Trump ainda defendeu um retorno prudente, mas "tão rápido quanto possível" à atividade no país, e mostrou-se otimista sobre as perspectivas econômicas. O ano de 2021 vai ser "incrível", afirmou o presidente, que voltou a defender as decisões que tomou desde o início da epidemia no país. "Penso que salvamos milhões de vidas."

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (67,6 mil) e mais casos de infecção (mais de 1,15 milhão) no mundo. "Perderemos alguma coisa entre 75 mil, 80 mil e 100 mil pessoas. É algo horrível", previu Trump no domingo.

Resumo dos principais acontecimentos de domingo (03/05):

Brasil passa de 100 mil casos e 7 mil mortes, segundo Ministério da Saúde

Espanha e Itália têm menor número diário de mortes desde março

Rússia é o país europeu com mais casos diários de infecção atualmente

Johnson diz que governo britânico chegou a elaborar estratégia caso ele morresse

DW premia jornalistas perseguidos por informar sobre a pandemia

