+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Cronologia do coronavírus no Brasil

Goiás e Santa Catarina registram primeiras mortes por coronavírus

Goiás e Santa Catarina confirmam as primeiras mortes em decorrência do novo coronavírus. Outros dois óbitos foram relatados em Pernambuco. Com o caso fatal de Goiás, todas as regiões brasileiras agora tiveram mortes em consequência do vírus Sars-Cov-2. O estado é o quinto fora do Sudeste – região mais afetada pela pandemia – a relatar morte relacionada ao patógeno. (26/03)