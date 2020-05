+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta sexta-feira (01/05):

Mundo tem mais de 3,2 milhões de casos confirmados e mais de 233 mil mortes; mais de 1 milhão se recuperaram

Brasil tem 85.380 casos e 5.901 mortes, segundo Ministério da Saúde

Bolsonaro afirma que pode ter contraído covid-19 sem apresentar sintomas

As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5):

07:25 – Alemanha tem 1.639 casos e 193 mortes em 24 horas

A Alemanha registrou 1.639 casos confirmados de coronavírus em 24 horas, elevando para 160.758 o total de infecções, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI, na sigla em alemão), órgão público de prevenção e controle de doenças do país. A doença deixou ainda 193 mortos desde quinta-feira, com o total de vítimas chegando agora a 6.481.

O chefe do RKI, Lothar Wieler, alertou que o número de mortos pode ser ainda maior, devido a casos não relatados. Ele também afirmou que a maioria dos cientistas prevê que haverá uma segunda ou terceira onda de covid-19 na Alemanha, e que o vírus "permanecerá em nosso país por meses".

A contagem mantida pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, estima um número maior de vítimas do coronavírus no país europeu: 163.009 infectados e 6.623 mortos.

06:30 – Um milhão de pacientes se recuperaram no mundo

Mais de um milhão de pessoas se recuperaram da doença covid-19 em todo o mundo, segundo dados da contagem global mantida pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

O país com o maior número de casos confirmados e de mortes do mundo é também o que soma mais pacientes recuperados: quase 154 mil pessoas se curaram da doença nos EUA, que somam, porém, mais de 1 milhão de casos confirmados e 63 mil mortes.

A Alemanha vem em seguida em número absoluto de pacientes recuperados, com quase 127 mil, embora registre um número muito menor de contaminados: 163 mil pessoas. A doença deixou ainda 6,6 mil mortos no país.

Ao todo, o mundo soma mais de 3,2 milhões de infecções em mais de 180 países, enquanto 233 mil pessoas morreram em decorrência do vírus.

05:30 – Bolsonaro afirma que pode ter contraído covid-19 sem apresentar sintomas

Pressionado por uma ação na Justiça que exige a entrega dos laudos de seus exames para coronavírus, os quais tem se recusado a revelar, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que "talvez" tenha contraído a doença covid-19, mas sem apresentar sintomas.

"Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado, talvez, e nem senti", afirmou ele nesta quinta-feira (30/04) em entrevista à rádio Guaíba. A declaração foi feita enquanto ele criticava mais uma vez a atuação da imprensa brasileira em meio à pandemia.

"O general [Augusto] Heleno [ministro do Gabinete de Segurança Institucional] só ficou sabendo que estava com o vírus porque fez o teste. Foi pra casa e fez bicicleta todos os dias, com seus 70 e poucos anos. O que essa parte da imprensa quer? Potencializar o que está acontecendo e tentar jogar no meu colo as mortes das pessoas", argumentou.

Em março, após uma viagem oficial de Bolsonaro aos Estados Unidos, ao menos 15 integrantes da comitiva presidencial foram diagnosticados com covid-19, inclusive o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten. Bolsonaro foi examinado, mas jamais apresentou os resultados dos testes, afirmando apenas que eles deram negativo.

Na última segunda-feira, a juíza federal Ana Lúcia Petri Betto deu prazo de 48 horas para a apresentação dos "laudos de todos os exames" para coronavírus feitos pelo presidente, afirmando que o cidadão tem o direito de saber do estado de saúde do mandatário.

Nesta quinta-feira, contudo, a Advocacia-Geral da União (AGU) não cumpriu a determinação, apresentando, em vez dos laudos, apenas um relatório médico da coordenação de saúde da Presidência emitido em 18 de março, afirmando que os resultados deram negativo.

Mais tarde, a juíza Petri Betto voltou a determinar que o governo federal apresente os exames. A medida deve ser cumprida em 48 horas, sob pena de multa de 5 mil reais por dia.

Resumo dos principais acontecimentos de quinta-feira (30/04):

Brasil tem 435 mortes e 7.218 novos casos em 24 horas

Crise do coronavírus deve levar a redução recorde de emissões de CO2

Nenhum caso de transmissão local na Coreia do Sul pela primeira vez desde fevereiro

Número de desempregados cresce 13,2% na Alemanha

PIB da zona do euro tem maior queda trimestral já registrada

EUA têm 30 milhões de novos demitidos nas últimas seis semanas

Alemanha reabrirá museus, zoológicos, igrejas e áreas de recreação

Ministro da Saúde recomenda isolamento social em meio à "franca ascendência" das mortes no Brasil

_____________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter