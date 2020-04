++ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus ++

Resumo desta quinta-feira (30/04):

Mais de 3,2 milhões de casos confirmados em todo o mundo e mais de 227 mil mortes

Brasil tem 78.162 infecções e 5.466 mortes

Crise do coronavírus deve levar a redução recorde de emissões de CO2

Nenhum caso de transmissão local na Coreia do Sul pela primeira vez desde fevereiro

Pressione Ctrl F5 para ver as últimas atualizações - horário de Brasília:

07:00 - Segundo RKI, Alemanha tem mais óbitos do que em época normal

Da mesma forma como em outros países, durante a pandemia de coronavírus também na Alemanha estão morrendo mais pessoas do que em períodos normais. "Vemos que o número está aumentando, não em grande proporção, mas está aumentando", disse o presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, em Berlim, sem citar números específicos. Em muitos países, a taxa de mortalidade na segunda quinzena de março e na primeira quinzena de abril é muito superior aos valores estatisticamente esperados.

Wieler disse que a Alemanha continua controlando bem a propagação do novo coronavírus. O número total de infecções foi superior a 159 mil na quarta-feira (29/04), e o número de mortes subiu para 6.288. A quantidade de novas infecções diárias continua caindo em comparação com a semana passada, assinalou Wieler. Segundo ele, na quarta-feira, foram notificadas 1.478 novas infecções, ou seja, o ritmo reprodutivo era 0,76, o que significa que uma pessoa infectada não chega a contaminar outra. Mas Wieler salientou que continuam sendo registrados novos casos em asilos, lares de idosos e clínicas.

Wieler elogiou a intenção de aumentar a quantidade de testes para mais de 800 mil por semana no país. Na semana passada, foram feitos 467 mil. O instituto continua desaconselhando o teste em pessoas sem sintomas generalizados de contaminação por covid-19, mas o recomenda a grupos de risco em clínicas, asilos e lares de idosos.

06:25 - Crise do coronavírus deve levar a redução recorde de emissões de CO2

Devido a um recuo sem precedentes na demanda por carvão, petróleo e gás natural, a pandemia de covid-19 deve provocar uma queda recorde de 8% nas emissões de C02 relacionadas à geração de energia em 2020, as quais devem alcançar seu menor nível em uma década, afirmou a Agência Internacional de Energia (IEA) nesta quinta-feira. Se a previsão se concretizar, será a maior queda anual já registrada, mais de seis vezes maior que a de 2009, em decorrência da crise financeira global.

A IEA fez a projeção com base na análise da demanda por energia elétrica durante mais de 100 dias, durante os quais grande parte do mundo adotou medidas de isolamento social para conter o avanço da pandemia.

Segundo a previsão da agência, a demanda global por energia deve cair 6% em 2020, sete vezes mais que durante a crise financeira global e maior queda anual desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo a IEA, isso seria o equivalente a perder toda a demanda da Índia, a terceira maior consumidora de energia elétrica do mundo. Nos EUA, a demanda deve cair 9%, e na União Europeia, 11%.

Com o consumo caindo, a IEA disse ter notado uma grande mudança em direção a fontes de energia de baixa emissão, como eólica e solar, que devem ser responsáveis por 40% da geração de energia global neste ano, seis pontos percentuais a mais que o carvão.

A ONU afirma que as emissões de CO2 precisam cair 7,6% ao ano até 2030 para que o aquecimento global seja limitado a 1,5 grau Celsius, meta estabelecido pelo Acordo de PAris

05:45 - Nenhum caso de transmissão local na Coreia do Sul pela primeira vez desde fevereiro

Pela primeira vez em mais de 70 dias, a Coreia do Sul não registrou nenhum caso de transmissão local do novo coronavírus, o Sars-Cov-2, anunciaram as autoridades locais de saúde nesta quinta-feira. Quatro novos casos foram contabilizados em 24 horas, mas todos foram importados. Uma nova morte foi reportada, com o total chegando a 247.

A Coreia do Sul contabilizou 10.765 infecções desde meados de fevereiro, quando foi detectado o primeiro caso de covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Durante um breve período, o país asiático teve o segundo maior número de casos no mundo, após a China, até a disseminação do vírus ser controlada por meio de testagem massiva, distanciamento social e monitoramento de contatos.

O país realizou eleições nacionais em 15 de abril, acompanhadas de medidas de segurança como o uso de máscaras e luvas pelos eleitores. O comparecimento às urnas foi recorde, e o Partido Democrático do presidente Moon Jae-in conquistou a maioria parlamentar, no que foi visto como um reconhecimento às medidas adotadas para lidar com a pandemia. Ninguém foi infectado nos locais de votação, segundo o presidente.

Resumo dos principais acontecimentos desta quarta-feira (29/04):

Alemanha estende alerta de viagem para o exterior até junho

Cai apoio a isolamento social, mostra Datafolha

Bolsonaro culpa os governadores pelo quadro atual da covid-19 no país

Reino Unido passa a ser o terceiro país com mais mortes por covid-19

Testes com antiviral Remdesivir comprovam eficácia na recuperação de pacientes

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter